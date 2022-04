La Liga de Benzema y Courtois.

Courtois y Benzema siguen siendo el sustento diario de un Real Madrid que salvó una difícil papeleta en Vigo. Después de la dolorosa derrota en el Clásico y un parón internacional de por medio, el equipo blanco se recuperó con un trabajado triunfo propiciado por las dos grandes estrellas del campeonato que siguen sujetando al equipo y marcando las diferencias. Ambos son la gran esperanza de cara a la Champions.

Para hacer una reseña positiva de ambos cada uno merece una loa. Primero va Courtois, que en Vigo volvió a demostrar que aunque los premios no le coloquen como el mejor portero del mundo a día de hoy no hay duda de que no hay un guardameta mejor en el planeta. Ante el Celta volvió a dejar una parada de museo ante Iago Aspas y esto se ha convertido en una costumbre. Más que por sus grandes intervenciones lo que se valora con el belga es la seguridad. Y esta también se traduce en números.

En los 30 partidos que ha disputado en la presente temporada ha encajado un total de 26 tantos, lo que le hace ser el primero en la clasificación del trofeo Zamora. Otro año más. Su coeficiente es de 0,87 goles encajados por partido y ha logrado mantener la portería a cero en 17 de los 33 duelos que ha jugado en todas las competiciones. Ahí se sustenta el éxito de un Real Madrid sujetado por el portero belga.

Benzema es el líder

Lo de Karim Benzema también son palabras mayores. El delantero francés ha convertido en cotidiano lo extraordinario y contra el Celta llegó a los 34 goles en la presente temporada para igualar a Di Stéfano (216) en tantos en el campeonato doméstico con un total de 308 goles. Estos dígitos también definen a un Benzema que estará al 100% en Londres después de superar un problema en el sóleo. Esto también es esperanza para la eliminatoria de cuartos de final contra el Chelsea.

Porque Benzema además de gol también es juego. Además de los 34 goles que acumula en todas las competiciones (24 en Liga, 2 en Supercopa y 8 en Champions), el capitán madridista ha repartido nada más y nada menos que 13 asistencias. Es decir, de forma directa ha participado en 47 goles en lo que va de temporada. Y aún queda el tramo decisivo de la temporada por delante. Una secuencia de partidos en los que Benzema y Courtois volverán a ser el sustento de un equipo reanimado por sus dos estrellas después del desánimo vivido en el Clásico de hace un par de semanas.