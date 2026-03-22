Una leyenda del fútbol inglés arremete contra Tuchel por no convocar a Trent: «Estoy decepcionado»

Una leyenda inglesa como es Steven Gerrard ha arremetido en las últimas horas contra Thomas Tuchel por no convocar a Trent Alexander-Arnold con la selección de Inglaterra para este parón internacional. El legendario jugador del Liverpool no comprende esta decisión que ha dejado al lateral derecho del Real Madrid fuera de la convocatoria.

Inglaterra, al igual que el resto de selecciones que ya preparan el Mundial del próximo verano, disputará la semana que viene dos amistosos en este parón internacional de marzo. Dos partidos para ir preparando esa gran cita continental y para que los entrenadores puedan ver qué jugadores llegan mejor preparados.

La selección inglesa se enfrentará a Uruguay y Japón con una convocatoria en la que está Jude Bellingham sin haber reaparecido hasta el momento con el Real Madrid. En cambio, Tuchel no ha llamado a Trent, después de que el lateral inglés se haya ganado la titularidad en el conjunto blanco.

Gerrard carga contra Tuchel por no convocar a Trent

Sobre la no convocatoria de Trent ha opinado Gerrard cargando contra Tuchel: «Me sorprendió, sí, muchísimo. Miren, tenemos buenas opciones en el lateral derecho. Reece James es de clase mundial, en mi opinión, Livramento, sé que ha tenido un par de lesiones, pero puede jugar en ambos lados. Entiendo la elección, pero me pregunto: ¿está Trent Alexander-Arnold entre los 35 mejores jugadores de este país? Por supuesto que sí».

«Habrá ciertos partidos en los que Inglaterra tenga que abrirse y Alexander-Arnold es uno de esos jugadores que puede salir del banquillo y cambiar completamente el partido con un solo pase. Es un jugador de ese nivel. Por eso estoy sorprendido y decepcionado por él», añadió la leyenda de Inglaterra, soltándole un palo a Thomas Tuchel.

«Hay muchas otras circunstancias que tener en cuenta: ¿Cuánto ha jugado? ¿Está físicamente en su mejor forma? ¿Está pasando algo fuera del campo? Se trata de que Tuchel no quiere un grupo de jugadores que no vayan a jugar, o que no estén en el once inicial. ¿Que podrían ser personas diferentes en el equipo? Hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta antes de seleccionar una plantilla para seis semanas», añadió la leyenda inglesa sobre Trent.