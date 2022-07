El pasado madridista de Lewandowski se hace viral tras fichar por el Barcelona

El fútbol es caprichoso y sino que se lo digan a Robert Lewandowski. Muchos son los casos de declaraciones que lleva a cabo un futbolista durante su carrera y, con el paso de los años, acaba volviéndose en su contra. Con el fichaje del polaco al Barcelona, se han hecho virales unas declaraciones del futbolista en 2015 cuando era preguntado sobre la posibilidad de jugar en el Real Madrid.

Real Madrid y Lewandowski estuvieron muy cerca de juntar sus caminos antes de que este fichara por el Bayern en 2014, pero, circunstancias de la vida y del fútbol, no acabó por producirse. Cuando ya era jugador muniqués, el club blanco siguió tanteando su fichaje y el jugador soñaba con vestir la camiseta blanca. Llegó al Bayern en el verano de 2014 y tan solo un año después, el delantero polaco hablaba maravillas del Real Madrid.

A finales del año 2015, durante un parón de selecciones, Lewandowski compareció en televisión para una cadena de su país y fue preguntado sobre la posibilidad de fichar por el Real Madrid: «No se puede decir que no al Real Madrid. Ya conocen mi historia y no es momento de comentarla de nuevo». Cabe recordar que Florentino quiso ficharle cuando el Borussia de Dortmund, liderado por el polaco, eliminó al Real Madrid en la Champions, pero el delantero ya tenía un acuerdo con el Bayern.

En la entrevista no eludió ningún tema relacionado con aquellos rumores y reconoció que estaba aprendiendo el castellano: «Hablo un poco porque tengo compañeros que hablan español y portugués, pero no me comunico bien». El periodista le respondió diciendo que era un buen momento para aprender el idioma porque era la segunda vez que el Real Madrid quería ficharle: «¿La segunda?», respondió sarcásticamente.

Pese a ser jugador del Bayern, los rumores sobre su posible fichaje con el Real Madrid eran incesantes y ello se acentuaba cuando su ex representante Cezary Kucharski, acudió al palco del Santiago Bernabéu durante un partido a finales de 2015, pero en aquella entrevista también quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los aficionados bávaros al declarar que «estaba feliz en el Bayern».

Cuando Lewandowski ya sonaba para fichar por el Barcelona al finalizar la pasada temporada, Maik Barthel, dueño de la agencia de representación que aacompañó al polaco en el pasado, tuvo unas palabras hacia el jugador: «¿Toda tu vida queriendo irte al Real Madrid para luego quizá terminar en el FC Barcelona? Ok», escribió en sus redes sociales.