Frank Lampard atendió a los medios de comunicación en el Santiago Bernabéu, antes de medirse este miércoles al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El técnico del Chelsea reconoció que no llegan en un buen momento y el favoritismo del conjunto blanco, pero destacó que es un reto importante para él y su equipo. Además, afirmó que deben tener en cuenta las fortalezas de los de Ancelotti para tratar de frenarles.

Bernabéu

«Sólo una vez en mi carrera y recuerdo el tamaño del estadio. Tenemos jugadores que han ganado mucho y no creo que sea algo nuevo. Es una oportunidad y tenemos que jugar creyendo que podemos rendir adecuadamente a pesar de la presión».

Champions

«Es una pasada, la Champions es especial y en el Bernabéu es un honor. Más cuando hace una semana no sabía que iba a estar aquí».

Mejor en Champions

«No estoy seguro. Lo entiendo y este año han pasado diferentes cosas. La Premier es uno de los desafíos más grandes porque es difícil. En Champions hay como un escape, un ritmo de juego diferente y eso puede contribuir. Cuando se llega a este nivel de competición, jugando contra el Real Madrid, las comparaciones no sirven».

Real Madrid

«Creo que cada año hay una historia nueva. El año anterior el Chelsea tuvo más éxito y el pasado el Real Madrid, en un partido increíble. Diría que Ancelotti es increíble y que este es un equipo y sitio especiales. Tenemos que controlar lo que podemos, controlar su calidad y no me voy a centrar en el año pasado».

Partido

«Tenemos que entender las fortalezas del Real Madrid, en calidad de posesión y calidad individual. Hay que entender las amenazas claras a nivel individual. Ellos suelen marcar y tenemos que ser buenos en defensa y mostrar nuestras fortalezas. La mentalidad, la presión y el juego tienen que ser impecables».

Su segundo partido

«Sé lo que participé en el último éxito. La parte que tuve que hacer fue clasificarnos para Champions el año anterior pero el crédito de aquella Champions fue de Tuchel. Queremos tener resultados, estoy contento y no lo conecto con el pasado. Nunca he entrenado a este nivel anteriormente y estoy muy emocionado».

Líderes

«Creo que sólo te puedes convertir en líder en acción, tenemos jugadores que tienen muchos títulos, han conseguido muchas cosas y creo que los líderes van cambiando. Tenemos jugadores más jóvenes a los que hay que desarrollar para que sean líderes en un futuro. Es difícil que realmente lo sean ahora, pero mañana tienen una oportunidad muy buena».

Recuperaciones

«Todos están aquí y en relación con el carácter es normal que a estos niveles se cuestione cuando perdemos. Hay cosas que no se ven y mi trabajo es darles a entender lo que tienen que mostrar cuando están jugando, pero hay mucho carácter en este grupo. La falta de confianza puede hacer parecer que hay falta de carácter».

Kanté

«Es un jugador especial y entiendo la dificultad de volver de lesión, pero ya le pasó hace unos años contra el Liverpool. Ha pasado su prueba médica y ha jugado bien en los últimos partidos. Espero que lo vuelva a hacer».

Jugador más destacado

«Es una pregunta difícil porque escoger un jugador es difícil. Tengo un respeto enorme al equipo y cuando veo los jugadores que son ganadores como Modric, Kroos… mantienen la ambición y son líderes. Vinicius también tiene una calidad increíble y lo que tenemos que hacer es tener claro cuáles son las amenazas. Vinicius, los movimientos de Benzema y tener cuidado porque son jugadores de un alto nivel».

Favorito

«Creo que hay presión para los dos. El Real Madrid es favorito y es porque nuestra temporada no es buena, pero en el fútbol no se puede demostrar quién es favorito. Es un reto interesante. No me preocupa la presión, si no la sabemos gestionar no somos un buen club».