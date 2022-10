Los lamentables llantos de Cristóbal Soria tras perder un Clásico más

El Real Madrid volvió a ganar un Clásico más y con ello despertó los llantos y la furia desmedida de un Cristobal Soria que se declaró «orgulloso de no ser del Real Madrid». El tertuliano del programa presentado por Josep Pedrerol sacó a pasear, una vez más, su antimadridismo en un partido donde el conjunto blanco hizo daño en la herida del Barcelona tras la debacle del miércoles frente al Inter de Milán en Champions League.

«Cada día estoy más orgulloso de no ser del Real de Madrid y no tener que nada que ver con estos favores arbitrales que llenan de sospechas la historia del real de madrid y de cualquier competición en la que participan…!!!», comentaba en sus redes sociales.

Cada día estoy más orgulloso de no ser del real de madrid y no tener que nada que ver con estos favores arbitrales que llenan de sospechas la historia del real de madrid y de cualquier competición en la que participan…!!! pic.twitter.com/kLxqFfsdtK — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) October 16, 2022

Por si no fueran pocas las críticas hacia el Real Madrid, el ex delegado del Sevilla también se ensañó con el estamento arbitral del encuentro y de la Federación Española de Fútbol. El tertuliano criticó con dureza a Sánchez Martínez, árbitro principal del encuentro y a Hernández Hernández, en el VAR: «Este real de madrid de hoy no necesita ayuda arbitral para ganar este clásico…y el nuevo penalti de Carvajal a Lewandowsky deja en evidencia nuevamente al estamento arbitral y a la competición…!!!», reclamaba tras la acción entre Carvajal y Lewandowski.