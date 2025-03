Lamentable: la afición del Atlético trata de boicotear el minuto de silencio por Dorado

El Santiago Bernabéu guardó un minuto de silencio en memoria de una leyenda del Real Madrid, Javier Dorado, que intentaron boicotear la afición del Atlético de Madrid. Los 4.000 seguidores del conjunto rojiblanco no solo no respetaron el minuto de silencio, sino que rompieron ese silencio con una pitada como la que se llevó el Cholo Simeone cuando sonó su nombre por megafonía.

Javier Dorado se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y jugó tres años en el primer equipo (1999-2002), llegando a ganar una Liga de Campeones en el año 2000, la Octava en el año 2000 contra el Valencia. Ante los pitos de la afición rojiblanca, reaccionó el Santiago Bernabéu con aplausos para acallar las faltas de respeto de la afición del Atlético de Madrid.

El de Talavera de la Reina debutó con el primer equipo del Real Madrid el 9 de junio de 1999, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Aunque fue un debut amargo porque los blancos perdieron 6-0 ante el Valencia en Mestalla. Un año después, Dorado se tomó la revancha ganando al cuadro valencianista en la final de la Liga de Campeones.

El ex futbolista falleció a los 48 años como consecuencia de una larga y grave enfermedad. Dorado llevaba tiempo con problemas de salud y había tenido que someterse a un trasplante de médula, donada por su hermana, durante su pelea contra el cáncer, al que finalmente no ha podido vencer.

«Cada vez que en mi entorno me entero de algún caso de leucemia, ya sean conocidos o no, pido el teléfono y me ofrezco a hablar con los enfermos. Cuando me detectaron la leucemia no sabía nada de lo que tenía por delante, y hubiera agradecido que alguien que hubiera pasado por ello me explicara los procesos, a qué te enfrentas, a despejar algo de incertidumbre y transmitir confianza», señaló en declaraciones a La Nueva España en junio de 2024, después de su intervención en mayo. «Mi meta es vivir el día a día, encontrarme bien y disfrutar cada momento» añadió dorado, que tiene tres hijos.