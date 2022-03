Kroos: «Me tuvieron que dar tres puntos en la tibia tras el Clásico»

Toni Kroos ha hecho balance de lo sucedido en el Clásico tras la dura derrota ante el Barcelona. El centrocampista alemán fue sustituido por Camavinga en el descanso y, aunque en ese momento no trascendió nada sobre que fuera atendido en el vestuario, el futbolista del Real Madrid ha desvelado que le tuvieron que «coser la carne de la tibia con tres puntos» como consecuencia de la fuerte entrada de Aubameyang.

Martínez Munuera señaló falta pero no mostró ni siquiera cartulina amarilla al jugador azulgrana cuando la entrada fue de roja. Las pruebas así lo reflejan. «Tenía una herida y me tuvieron que coser la carne de la tibia con tres puntos. Vi que estaba sangrando, pero realmente no lo noté. Seguí mirando el partido desde dentro y vi el 3-0 y el 4-0. Eso fue, por supuesto, muy amargo. Después del 0-1 el partido fue en una sola dirección, eso fue decepcionante. En general, muy débiles hasta el final», cuenta Kroos.

Además, el centrocampista desvela que uno de los momentos más tensos de esa noche lo vivió en el control antidopaje: «Un pequeño dato al margen: el 0-4, una herida en la carne y la noche se completó en el minuto 80 cuando llegó el médico y dijo quién tenía que ir al control de dopaje. Piqué y Jordi Alba estaban allí también. No hablamos. Vinicius y yo éramos la pandilla de perdedores. Así que estaba muy feliz cuando salí de allí».

«Eso redondeó la noche, sentado allí durante una hora y media en el control de dopaje», añadió en una conversación con su hermano Félix en el podcast semanal Einfach mal Luppen. Kroos estuvo una hora y media en el control antidopaje hasta que pudo marcharse de allí. Se le hizo eterno.

Centrados en la Liga

A pesar del varapalo del Clásico, el Real Madrid sigue líder con nueve puntos de ventaja sobre el Sevilla y 12 respecto al Barcelona. Kroos insiste en que deben levantarse, recuperarse de este golpe y centrarse en la Liga porque están firmando una magnífica temporada. Están en una posición privilegiada y dependen de sí mismos para salir campeones.

«Tenemos que volver a levantar la cabeza. Todo el mundo habría firmado esta posición inicial antes de la temporada. Por eso se trata de sacudirse y seguir adelante. De todos modos, la temporada ha sido muy buena hasta ahora. Hemos estado en todos los lugares en los que queríamos estar, y lo estamos haciendo bien. Durante los últimos dos meses. Si no permitimos que eso nos desvíe del rumbo, hay muchas posibilidades», comentó.

Respecto a la Champions, el centrocampista germano confía en ellos mismos para superar al Chelsea y seguir avanzando en Europa: «Se nos recomienda mirarnos a nosotros mismos. Y si estamos bien, es posible, lo hemos visto. Es por eso que tenemos que mirar que estamos muy bien porque tenemos que estarlo para llegar a semifinales».