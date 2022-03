Eric García se mofa de Vinicius: «El año que viene, Balón de Oro»

Vinicius y Eric García se las tuvieron tiesas durante el Clásico. El delantero del Real Madrid no estuvo muy acertado en el duelo ante el Barcelona, dispuso de la mejor ocasión de los blancos para empatar el choque pero no atinó ante Ter Stegen y cayó en el área. El brasileño reclamó penalti y los jugadores del conjunto azulgrana cargaron contra él. Aunque fue en la segunda mitad cuando el ex del City cargó contra el madridista.

La calidad del brasileño hizo que los dos centrales estuvieran pendientes de él a todas horas, tanto es así que en los córners se vieron pequeñas confrontaciones entre ambos, sobre todo con Eric García. El central se mofó del atacante del Real Madrid durante el encuentro y le picó con el Balón de Oro: «Tú el año que viene Balón de Oro. Balón de Oro».

eric garcia sin duda eres el hombre definitivo pic.twitter.com/pZdkLE1CWI — Ainhoa con H🦖 (@ghostofainhoa) March 20, 2022

Vinicius arrancó muy bien la temporada y eso lanzó al Real Madrid, tanto es así que su nombre ya suena como uno de los favoritos al Balón de Oro del año que viene, pero en el Clásico no tuvo su mejor noche. El brasileño está siendo objeto de duras entradas que quedan impunes en cada partido y eso le tiene desquiciado tanto a él como al club, porque la cacería no cesa. Ante el Barcelona se repitió la misma historia.

Tal y como captaron las cámaras de Movistar, Eric García se dirigió a él después de que el 20 fuese derribado por Adama Traoré en su intento de internarse en el área rival. El central azulgrana aprovechó la acción para atacarle, ya con 0-4 en el marcador, cuando el madridista se queja de la posible falta.