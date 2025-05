Kroos se rinde a Mbappé: «Ha dado un enorme paso adelante y fue el mejor en el Clásico»

Toni Kroos analizó en el podcast de su hermano la derrota del Real Madrid el pasado domingo en el Clásico de Liga disputado en el Olímpico de Montjuic. Un partido que dejó a los blancos sin posibilidades reales de título. El ex jugador madridista alabó el juego del equipo de Flick y analizó el gran partido que realizó Kylian Mbappé contra el Barcelona con un hat-trick que no sirvió para puntuar.

«Incluso con el 2-0 a favor del Real Madrid, tenía dudas. Fue casi una bendición ponerse por delante tan temprano, pero aun así no sentía que tuviésemos el control», comenzó señalando Toni Kroos sobre el inicio de partido del Clásico con doblete de Mbappé.

Kroos valoró este último Clásico de la temporada en Einfach mal Luppen, el podcast de su hermano: «Es lo realmente impresionante del Barça. Siguen jugando como si nada hubiera pasado. No se nota ningún miedo a perder. Se notaba que el Real Madrid seguía teniendo dudas después de ese 0-2».

«Tienen mucha facilidad con la pelota. El Madrid no llega con la mejor confianza y lo que sorprende es que después de esa ventaja no lo aprovecharan. Es sorprendente», valoró sobre la derrota de los blancos.

Kroos conoce a la perfección al Madrid

«Has perdido casi toda tu defensa. Esperas que el Real Madrid sea un equipo que juegue desde atrás y para ello necesitas jugadores que lo hagan. La mayoría de los equipos te presionan arriba y por eso se ha hecho tan difícil competir contra los mejores este año», dijo Kroos en el podcast de su hermano sobre las debilidades del Madrid ante el Barça.

«Fue una temporada muy agotadora. Se nota que muchos de ellos tuvieron que jugar casi todo. Pierdes muchos partidos que antes nunca los pierdes. En este club se siente aún más cuando las cosas no van bien», comentó el ex mediocentro blanco sobre las debilidades de los de Ancelotti.

Kroos también fue claro sobre su mejor jugador del pasado Clásico: «Mi MVP fue Mbappé. No tiene que ser del equipo que gana. Si marcas tres goles, como hizo él, para mí eres un ganador. Al principio le costó. Hubo muchas críticas, pero últimamente está en una forma excepcional. Volvió a demostrarlo: siempre fue peligroso, siempre ofreció opciones.

«Sé que no es fácil cuando aterrizas en el Madrid con tanta expectativa sobre tus hombros. Los primeros dos meses fueron duros, pero ha respondido. Y no, los goles que está marcando últimamente no son casualidad. No es culpa suya. Mbappé ha dado un paso enorme hacia adelante, y eso merece ser reconocido», reconoció Kroos sobre la primera temporada de Mbappé en el Madrid.