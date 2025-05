Kroos elogia al verdugo del Barcelona en Champions: «Es pura mentalidad»

Toni Kroos no se guardó nada tras la eliminación del Barcelona a manos del Inter en una semifinal de Champions League que quedará para el recuerdo. El ex madridista, siempre directo, confesó que, aunque no es seguidor del Inter, su pasado en el Real Madrid ha hecho que mire los partidos del Barça con una perspectiva distinta. Además, su nueva vida de futbolista retirado le permite hacer un análisis distinto de los partidos.

“Quizá estos últimos diez años me han cambiado un poco, ahora me encuentro apoyando más al rival del Barça”, admitió entre risas, reconociendo que se sintió emocionado por el empate a tres que mantuvo la tensión hasta el final. «Simplemente, chapó. También al Barcelona. Es gran publicidad para el fútbol, porque parecía que todo podía cambiar a cada minuto», explicó el alemán junto a su hermano Félix.

No obstante, Toni Kroos no dudó en elogiar la propuesta futbolística del Barcelona bajo el mandato de Hansi Flick, destacando el espectáculo que ofrecieron ambos equipos y la capacidad de cada uno para encontrar los puntos débiles del otro. Y, a pesar de haber sido un aficionado italiano durante 120 minutos, el Kaiser fue muy crítico con la defensa nerrazzuri. «El Inter defendió fatal, pero metió siete goles», afirmó el ex centrocampista del Real Madrid.

Toni Kroos se rinde a Acerbi

Uno de los momentos más comentados de su análisis en el podcast Einfach mal Luppen que tiene con su hermano Félix llegó cuando habló de Francesco Acerbi, zaguero del Inter y uno de los héroes de la remontada interista. Con su habitual ironía, Kroos aseguró que «si tuviera que elegir entre un sistema de alarma, un pastor alemán o poner a Acerbi vigilando su casa», él se quedaría con el defensa italiano, al que definió como «pura mentalidad».

Para el alemán, la actitud y el carácter del central representan esa seguridad y determinación que marcan la diferencia en los partidos grandes. Además, la experiencia de Acerbi en el alto nivel es más que notable. Ya en la temporada 2022-23, cuando el Inter alcanzó la final de la Champions ante el Manchester City, el zaguero italiano ya había sido uno de los grandes pilares de Simone Inzaghi y la cuarta Champions interista le había escapado por muy poco.

En cuanto al Barcelona, Kroos puso el foco en la zaga alineada por Hansi Flick. Les considera menos veloces, pero sí más técnicos que un tal Ronald Araújo. «Iñigo Martínez y Cubarsí son mucho mejores que Araújo, pero no tienen la velocidad y entonces es un riesgo aún mayor cuando te superan, ese fue el riesgo que tomaron y les da mucho éxito y victorias impresionantes, pero como pensé llegaría el día que ese riesgo sería castigado, y fue con el Inter», declaró.

Por último, Kroos elogió a otros jugadores del Inter como Dumfries y Bastoni, destacando su capacidad para cambiar el rumbo del partido en momentos clave. En su opinión, la eliminatoria fue un auténtico espectáculo y una excelente noticia para el fútbol europeo, con alternativas constantes y emoción hasta el último minuto.