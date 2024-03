Kroos resucita a Alemania

Dos segundos le bastaron a Alemania para saber lo necesario que es Toni Kroos en su selección. Dos segundos. Ese fue el tiempo en el que, tras sacar de centro, el centrocampista del Real Madrid demostró su lectura de juego y relevancia en el campo. En dos segundos construyó una jugada de gol con un pase a Florian Wirtz, que marcó a los siete segundos del duelo amistoso ante Francia.

El encuentro ante los galos en Lyon fue muy especial para Kroos. Habían pasado más de dos años y medio de su último partido con Alemania y su regreso a la selección se entendió como una vía de salvación. Toni es uno de los mejores jugadores de la historia de un país tan importante en el fútbol como Alemania y la selección teutona estaba de capa caída.

Con Kroos son otros. La lectura de juego que da el jugador del Real Madrid se nota en el campo, así como su simple presencia. Si bien era un duelo amistoso, un Francia-Alemania son palabras mayores y así se lo tomó el jugador teutón. Dio un recital de juego en el centro del campo, dominador de todas las facetas del juego.

Toni Kroos amargó a la Francia de Mbappé con un dominio total del juego y con pases en profundidad que eran un puñal para la defensa gala. No obvió la responsabilidad futbolística que tenía y aceptó que él era el líder de un equipo que viene de sufrir varios golpes.

Kroos, la salvación de Alemania

Y es que la Alemania que se encuentra Kroos estaba en fase crítica en el peor momento posible, ya que son ellos los anfitriones de la próxima Eurocopa. De los últimos once partidos (todos amistosos al no haber jugado fase de clasificación por su condición de anfitriona) la selección alemana solo había sido capaz de ganar tres partidos. De esos once, seis fueron derrotas, algunas tan dolorosas como un 1-4 ante Japón. Precisamente fueron los nipones, y España, quienes dejaron a Alemania eliminada del Mundial de Qatar en primera fase.

Con una Eurocopa en el horizonte, Julian Nagelsmann llamó a Toni Kroos y le pidió que regresara, que ayudara futbolísticamente al su país ante este duro momento. Después de que renunciara al combinado nacional de su país tras la Eurocopa disputada en 2021, el jugador del Real Madrid se lo pensó y dijo ‘sí’.

Lo hizo porque cree que su fútbol todavía da para combinarlo con el Real Madrid y Alemania y poder rendir en ambos equipos. Y aunque sea de forma indirecta, y sin que él como tal lo elija, sabe también que ese ‘sí’ le coloca como el líder indiscutible de esta Alemania. Hay buenos jugadores -contra Francia, por citar algunos, estuvieron Ter Stegen, Rüdiger, Gündogan, Musiala…-, pero Kroos es futbolísticamente el mejor.

A la espera del segundo amistoso ante Países Bajos el martes y por supuesto la Eurocopa, el regreso no ha podido ser mejor para el centrocampista. Tras esta pésima racha de resultados que en realidad viene de lejos (eliminados en fase de grupos del Mundial 2018 y en octavos de la Eurocopa 2021) Kroos hace revivir a una selección tan histórica como la alemana. Siendo anfitriones y con jugadores como Toni en el campo pueden aspirar a todo en la próxima Eurocopa.

La mentalidad del Real Madrid

Una de las claves que quería impulsar Kroos en su combinado nacional era la mentalidad que él tiene y ve en el Real Madrid. Sabe que su club y su selección son muy diferentes, pero como reconoció, «hay algo que sí podemos asumir y es esa mentalidad de salir a ganar cada partido, sin que se acepte otro tipo de mentalidad».

Alemania a lo largo de la historia tuvo esa mentalidad, pero en el último lustro la perdió. Kroos se fue en 2021 y la selección se derrumbó. Perdió su rumbo, selecciones como Colombia, Austria o Polonia la ganaban y las sensaciones eran muy malas. Con el regreso de Kroos eso se tapa y se abre una nueva etapa que comenzó de la mejor forma en este duelo ante Francia, el primero para Toni en más de dos años y medio.

«Gente, sin dolor: volveré a jugar para Alemania en marzo», anunció hace unos meses Kroos. Este mensaje fue toda una esperanza para el fútbol alemán y se llevó a la práctica en esta concentración, la última antes de la Eurocopa. Nadie duda ya que estará en el torneo en el que su país es anfitrión y se juega todo su crédito futbolístico.

Su renovación con el Real Madrid

Mientras tanto Kroos está pendiente de renovar con el Real Madrid, en el que está encantado. Eduardo Inda desveló el pasado lunes en el plató de El Chiringuito de Jugones, donde tiene su habitual sección de exclusivas, que el Real Madrid había decidido emplazar todas las negociaciones al término del curso.

El jugador, desde la concentración de su selección, reconoció que todavía no está cerrado: «Ya veremos, hablaremos nuevamente, encontraremos una solución satisfactoria para ambos partes».

«El Real Madrid ha hablado con Toni Kroos. El alemán está urgiendo para que le renueven. La entidad quiere renovarle, pero le han parado los pies en las últimas semanas y no lo van a hacer ahora como lo exige el jugador, sino que lo harán a final de temporada», desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones.