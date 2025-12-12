Kroos indulta al Real Madrid por su última derrota: «El Manchester City no mereció ganar»

Toni Kroos luchó varias batallas contra el Manchester City en su etapa en el Real Madrid. El ex jugador alemán ha analizado la reciente derrota merengue en el Santiago Bernabéu ante el conjunto citizen, la segunda consecutiva en su feudo. Para Kroos, el resultado final no correspondió con lo visto sobre el césped. «El Manchester City no mereció ganar», comentó el ex centrocampista sobre un encuentro en el que los blancos se fueron de vacío.

El Real Madrid se presentaba al duelo ante su gran rival europeo del último lustro con la urgencia de sumar una victoria para recuperar sensaciones y asentarse en el Top 8 de la Champions. El mayor empuje de los de Xabi Alonso, que afrontaba el partido como una auténtica final para su futuro en el banquillo merengue, no fue suficiente ante un Manchester City que supo aprovechar los despistes locales. «Se notó que el Real Madrid fue más intenso. El partido era más importante para ellos», añadió el germano sobre cómo encaró el encuentro su ex equipo.

En la clasificación, a Real Madrid y Manchester City les separaban dos puntos antes de la sexta jornada de la fase de liga de la Champions. Pese a ello, los locales saltaron con más intensidad al césped del Santiago Bernabéu y lograron adelantarse con un gol de Rodrygo antes de la media hora de juego. El efusivo abrazo del brasileño con Xabi Alonso evidenció que no se trataba de un partido más. El planteamiento de Pep Guardiola sorprendió a Toni Kroos: «Me llamó la atención que el City planteó el partido de una forma similar a lo que suele hacer, pero fueron estáticos e inofensivos», dijo.

En su análisis de la derrota en el podcast Einfach Mal Luppen, el cuál comparte con su hermano Felix, Toni Kroos ha destacado el buen juego, sin premio, del Real Madrid. «Creo que jugaron un partido sólido y defendieron de una forma excelente y compacta las zonas de peligro», ha explicado. Los tantos de O’Reilly y Haaland acabaron por decantar la balanza hacia los de Guardiola, que resistieron en la recta final del choque. «El Manchester City no mereció ganar. El Real Madrid fue el equipo más peligroso», argumentó Kroos sobre su diagnóstico del choque.

Kroos y el mayor problema del Real Madrid

El análisis del ex jugador merengue también se centró en el gran problema del Real Madrid en las dos últimas temporadas. Precisamente, desde la retirada de Toni Kroos, el conjunto blanco sufre ante los bloques bajos que plantean sus rivales. Los locales se aproximaban a la meta de Donnarumma, pero pecaron de precipitación y falta de ideas en los metros finales. «Cuando el City marcó el segundo gol, cambiaron a un bloque bajo. Esto mostró el problema más visible del Real Madrid: son muy buenos en transición, pero no lo son rompiendo bloques bajos», concluyó el ex centrocampista alemán.