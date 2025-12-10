Guardiola seduce a Rodrygo: «Qué bueno que es, es un jugador de otro nivel»

Pep Guardiola elogió a Rodrygo Goes tras la victoria del Manchester City al Real Madrid en el Bernabéu. El técnico español lanzó piropos al futbolista brasileño, autor del único gol del conjunto blanco en este encuentro de Champions. «Qué bueno que es, es un jugador de otro nivel», dijo Guardiola sobre Rodrygo al final del partido.

Y todo ello tras un verano en el que se rumoreó con que Rodrygo se podía ir al Manchester City por los gustos de un Guardiola que se «alegró» de que «haya vuelto de la lesión»: «Le dije que qué bueno que es».

Además, el entrenador del Manchester City analizó la victoria del conjunto inglés en el Bernabéu. «Ellos han empezado mejor. Antes del gol que hemos marcado ellos estaban mejor. Es realmente muy importante ganar». A su vez, Guardiola explicó que eran «muchos jugadores los que por primera vez estaban en el Bernabéu» y que «el Bernabéu impone siempre», algo que aprovechó para quejarse del árbitro porque «impone a los jugadores y al árbitro», al recordar una amarilla a Nico González.

«Te puedo contar millones de historias… nuestras batallas con el Real Madrid, de como ha ido con el juego, de como ha encontrado el gol sin el juego», añadió Pep Guardiola cuando le preguntaron que en esta ocasión, el Manchester City encontró el gol (el primero) en el Bernabéu sin hacer un gran juego. Sobre el Real Madrid y los minutos finales de presión, el entrenador catalán comentó que «el arreón siempre lo hacen, simplemente meten cinco o seis jugadores arriba… nos han corrido más en el primer tiempo».