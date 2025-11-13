Kroos elogia a Güler pero manda un aviso al Real Madrid: «No es mi sucesor»

Desde su retirada en verano de 2024, tras la disputa de la Eurocopa en Alemania, Toni Kroos acostumbra a dejar claras sus posturas sobre la actualidad futbolística. El ex jugador del Real Madrid ha vuelto a elogiar a Arda Güler, al que ya alabó durante su irrupción en el Mundial de Clubes. Pese a asegurar que el turco puede «marcar una época», Kroos tiene claro que su ex compañero aporta otras cualidades diferentes a las suyas. «No es mi sucesor», ha matizado el alemán.

El mayor protagonismo de Güler está siendo una de las principales novedades de la etapa de Xabi Alonso. En su última temporada a las órdenes de Carlo Ancelotti, el futbolista otomano disputó un total de 1.755 minutos (sin sumar el Mundial de Clubes) con el Real Madrid y fue titular en 14 partidos de Liga y uno de Champions. Una situación que ha cambiado de manera radical con el nuevo técnico. Güler se convirtió en titularísimo en Estados Unidos, donde inició en cinco de los seis encuentros. Su nuevo estatus no cambió en el regreso a la competición. El zurdo ha sido titular en 14 de los 16 partidos del conjunto blanco y ya suma 1.100 minutos en sus botas.

Un cambio de rol que ha aplaudido Toni Kroos. «Me alegra que este año esté teniendo bastantes más minutos, porque se lo ha ganado futbolísticamente y es un chico en el que se puede confiar de cara al futuro», ha expresado el campeón del mundo. Güler ha mantenido su condición de titular tras la vuelta de Jude Bellingham, pero se ha alejado del área y ha retrasado su posición para ayudar en la salida de balón. Tras la marcha de Kroos, el Real Madrid ha sufrido en esta faceta del juego. «Es un tipo de jugador diferente a mí. Su mejor posición es claramente más ofensiva que la mía, por lo que no se trata en absoluto de mi sucesor», ha matizado el ‘8’ a una pregunta al respecto.

El ex centrocampista ha asegurado en una entrevista con Sport1 que las cualidades de Güler le hacen más peligroso en zona ofensiva. Kroos ya realizó el camino que ahora emprende el turco, ya que pasó de ser un mediapunta con llegada a convertirse en un interior encargado de manejar al equipo. Pese a este matiz, el alemán confía en que Güler triunfe como madridista. «Todavía pude jugar con él, es un buen chico. Tiene un toque realmente fino, que esta temporada ya ha sabido aprovechar de manera muy efectiva. Por esta razón espero que siga teniendo minutos de forma constante. Solo así puede mejorar. Estoy seguro de que puede marcar una época en el Real Madrid durante muchos años», ha concluido Toni Kroos.

Kroos sigue alejado de los focos

Durante la década que vistió la camiseta del Real Madrid, Toni Kroos siempre estuvo alejado de los grandes focos y la atención mediática. Una filosofía que también está aplicando tras su retirada. El ex futbolista cuenta con una academia de fútbol en Madrid, donde sigue residiendo. «Que se escuche menos sobre mí no quiere decir que no esté haciendo nada. Están pasando muchas cosas. Por ejemplo, trabajo diariamente en mi academia en Madrid, donde entreno a dos equipos», ha declarado el ex jugador.