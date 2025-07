Kroos apuesta por la calidad de Güler: «Ha dado un paso adelante…»

La figura de Toni Kroos siempre será respetada por el madridismo por el grato recuerdo que ha dejado en el club como jugador y persona. El ex jugador alemán siempre ha destacado por la sinceridad en sus declaraciones. Por este motivo, Arda Guler puede sentirse halagado por las últimas palabras de Kroos. «Si tienes un jugador como él para jugar entre líneas, yo soy partidario de hacer la vista gorda si pierde algún duelo», ha apuntado el ex centrocampista en el podcast que comparte con su hermano Felix, ‘Einfach mal Luppen’.

El protagonismo del turco ha sido una de las principales apuestas de Xabi Alonso en su llegada al banquillo del Real Madrid. Con Valverde y Tchouméni como guardaespaldas, sobre Guler recae la labor de conectar el centro del campo blanco con la delantera. Kroos ve clave la progresión del jugador otomano en uno de sus puntos débiles. «La temporada pasada ya estaba preparado en lo futbolístico, pero también ha dado un pase adelante físicamente», ha añadido el seis veces ganador de la Champions.

Kroos también se ha centrado en el principal debe del Real Madrid en su abultada derrota ante el PSG: «Tener la sensación de que defiendes junto aporta mucho al equipo». Un problema defensivo, que el club merengue arrastra desde la temporada pasada, para el que el ex jugador germano apuesta por la unión del bloque defensivo. «Tienes más energía al recuperar el balón. Si no lo haces, estás todo el rato corriendo detrás del balón o sientes que no puedes presionar ni replegarte atrás», ha explicado Kroos.

Para solucionar el bajón del Real Madrid, el ex ‘8’ de los blancos sigue apostando por la figura de Xabi Alonso. Dos jugadores que han coincidido sobre el césped en muchas ocasiones, pero que tan solo jugaron juntos en los dos partidos de la Supercopa de España 2024 ante el Atlético de Madrid. Alonso se marchó a Múnich a sustituir a Kroos, el camino inverso que tomó el alemán ese mismo verano cuando comenzó su exitosa etapa de blanco. El alemán lo tiene claro con su ex compañero: «Confío en él. Sé que va a transmitir una idea clara. Si defienden mejor, también podrán atacar mejor».

Arda Guler, apadrinado por el mejor socio de Kroos

Si Tonio Kroos cedió su testigo de forma clara a Fede Valverde, ahora Luka Modric ha hecho lo propio con Arda Guler. En unas imágenes captadas por ‘El Chiringuito de Jugones’ se pudo ver al croata entregándole la camiseta de su último partido como jugador del Real Madrid. Un gesto que reconoció el turco en sus historias de Instagram, en las que posteó una foto del regalo de Modric. Guler, por posición sobre el campo y características de juego, sería uno de los herederos más propicios del ’10’ merengue.