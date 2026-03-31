Kane hace saltar las alarmas a una semana del Real Madrid-Bayern: no juega con Inglaterra por molestias

Saltan las alarmas en el Bayern de Múnich. A una semana de visitar al Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League, Harry Kane se ha caído este martes del segundo amistoso de la selección de Inglaterra por molestias. El delantero británico es el máximo goleador del equipo bávaro y una de las grandes amenazas del próximo rival de los de Álvaro Arbeloa en la Copa de Europa.

«Harry Kane descansará esta noche por precaución tras sufrir una pequeña molestia en el entrenamiento, pero permanecerá con el equipo para ser evaluado nuevamente», comunicó Inglaterra mediante sus canales oficiales. El jugador de 32 años se cayó de la convocatoria de Thomas Tuchel para el partido ante Japón y en la punta del ataque formó Morgan Rogers.

Kane lleva 48 goles en su tercera temporada con el Bayern en 40 partidos y, de perderse la ida de la eliminatoria frente al Real Madrid, sería una baja súper sensible para Vincent Kompany. Inglaterra no ha especificado dónde sufre esas molestias, pero no apunta a lesión grave. Este sábado el Bayern juega a las 15:30 horas ante el Friburgo en la Bundesliga, un título que ya tiene muy encarrilado.