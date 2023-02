Jurgen Klopp dinamita el Liverpool a una semana del Madrid: «Tened huevos y venid a por mí»

El rival del Madrid en los octavos de final de la Champions League no pasa por su mejor momento. El Liverpool va noveno en la clasificación de la Premier League, por detrás de equipos de un nivel mucho inferior a estos como el Brentford, el Fulham o el Brighton, conjunto que, además, fue su verdugo en la FA Cup.

Al conjunto del noreste de Inglaterra sólo le queda la bala de la Champions. Esa situación límite afecta tanto a los jugadores en el campo como al entrenador, Jurgen Klopp. El alemán no está viviendo sus mejores días al mando del club inglés y eso es algo que está trasladando a su trato con la prensa.

Minutos después de la victoria del Liverpool por 2-0 ante el Everton, Klopp compareció ante los medios decidido a incendiar la rueda de prensa, debido a las críticas que están recibiendo él y su staff por la pésima temporada que están haciendo: «Tened huevos y venid a por mí». El técnico creó así un ambiente interno nada favorable de cara a esa eliminatoria en la que se juegan la temporada.

Además, esta no es la única rajada que ha pegado esta temporada. Estas salidas de tono las justifica como algo a lo que él tiene derecho, puesto que su posición mediática y económica le permite confrontar las críticas. No obstante, piensa que su cuerpo técnico igual no tiene esa suerte y, por ello, salió en su defensa: «Si me dejo ayudar por gente que no me da los consejos correctos es culpa mía, no de ellos».

Para rebajar la tensión con los medios, Klopp quiso soltar una de sus típicas bromas con la intención de calmar las aguas: «ahora no tenéis más preguntas para mí, tenéis miedo». Entre risas nerviosas concluyó la rueda de prensa más caliente del alemán en esta temporada tras ese triunfo en el derbi del Mersey con el que, el Liverpool, ni mucho menos respira.