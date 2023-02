Liverpool, no hay otro objetivo. Esa es la meta que tiene Thibaut Courtois en los próximos días. Su presencia en el Mundial de Clubes está totalmente descartada, mientras que desde el club no le dejan fuera de duelo contra Osasuna y nadie piensa que pueda llegar al encuentro contra el Elche que se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 15 de febrero. No hace falta forzar. El reto es recuperarle para que pueda formar bajo los palos de Anfield.

Courtois sintió molestias durante el calentamiento previo al duelo que enfrentó a Mallorca y Real Madrid en Son Moix. Inmediatamente, alertó a los servicios médicos del conjunto blanco y se optó por reemplazaler por Lunin. Las primeras exploraciones a la zona dolorida, el abductor de izquierdo, no fueron positivas, pero tras regresar a Valdebebas se sometió a una resonancia que confirmaron que no había roturo, aunque sí sobrecarga.

El portero belga quedó descartado para las semifinales del Mundial de clubes que el Real Madrid ganó al Al Alhy, aunque ya antes estaba confirmada su ausencia también para la final. El meta no se terminaba de encontrar bien y nadie en el club estaba por la labor de forzar a un jugador capital para los hombres de Carlo Ancelotti.

Con esta situación, el único reto de los recuperadores madridistas es que Courtois sane antes del partido contra el Liverpool. Si fuesen capaces de recuperarle para el duelo contra Osasuna que se disputa en El Sadar será una gran noticia, pero la meta final es que pueda estar en Anfield para el duelo de ida de los octavos de final de la Champions.

Semana clave

El Real Madrid espera seguir vaciando la enfermería en los próximos días. Salvo contratiempo, Benzema y Militao no deberían tener ningún problema para jugar ante el Elche y, obviamente, frente al Liverpool. Por otro lado, Lucas Vázquez apura para llegar a Anfield, mientras que Mendy y Hazard están descartados.