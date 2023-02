Una investigación oficial encargada por el organismo rector del fútbol europeo ha concluido que la UEFA fue responsable de los incidentes que se produjeron en la final de la Champions League entre Real Madrid y Liverpool el pasado mes de mayo en París.

El informe dictamina que la UEFA fue responsable del caos ocasionado en la final de la Champions League del pasado mes de mayo en París y afirma que aficionados de Liverpool y Real Madrid podrían haber muerto. El informe dice que la planificación previa al partido de la organización se basó en una «ausencia de control general o supervisión de la seguridad».

Tras este informe, la UEFA ha publicado un comunicado donde admite su culpa tras los incidentes producidos en la final de París y confirmó que los seguidores del Real Madrid y Liverpool serán reembolsados para paliar los daños que se produjeron el pasado 28 de mayo de 2022.

Comunicado oficial de la UEFA

La UEFA ha publicado hoy el Informe elaborado por el Panel de Revisión Independiente dirigido por el Dr. Brandão Rodrigues, que investigó los acontecimientos que rodearon la Final de la UEFA Champions League disputada en París el 28 de mayo de 2022.

El Informe de Revisión Independiente y su apéndice (elaborado a partir de entrevistas y testimonios de numerosos testigos y partes interesadas clave, incluidos los aficionados de los equipos participantes) revisa los planes operativos y la secuencia de los acontecimientos del 28 de mayo. En él se destacan varias lecciones importantes sobre cómo podría haberse mejorado la organización de la final. El informe también ofrece una serie de valiosas recomendaciones para garantizar una mejor experiencia y seguridad de los aficionados en futuros acontecimientos.

La UEFA actualmente está analizando los resultados de la Revisión y evaluándolos contra su propio análisis de la organización del evento y los hechos que ocurrieron alrededor del mismo. Al mismo tiempo, la UEFA está revisando las recomendaciones del Panel con el fin de introducir los cambios y disposiciones adecuadas para garantizar el máximo nivel de seguridad para los aficionados en futuras finales.

La UEFA anunciará por separado un plan especial de reembolso para los aficionados.

El Secretario General de la UEFA, Theodore Theodoridis, ha comentado sobre el informe:

«Agradecemos al Dr. Brandão Rodrigues y al Panel este trabajo».

«En nombre de la UEFA, me gustaría pedir disculpas sinceramente una vez más a todos aquellos que se vieron afectados por los acontecimientos que se desarrollaron en lo que debería haber sido una celebración en el punto culminante de la temporada de clubes. En particular, me gustaría pedir disculpas a los seguidores del Liverpool FC por las experiencias que muchos de ellos tuvieron al asistir al partido y por los mensajes lanzados antes y durante el partido que tuvieron el efecto de culparles injustamente de la situación que llevó al retraso del saque inicial».

«La UEFA se compromete a aprender de los acontecimientos del 28 de mayo, y cooperará estrechamente con los grupos de aficionados, los clubes finalistas, las federaciones anfitrionas y las autoridades locales con el fin de ofrecer unas finales excepcionales en las que todo el mundo pueda disfrutar del juego en un entorno seguro y acogedor».