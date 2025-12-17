Julián Álvarez vuelve a picarse por el doble toque: «Fue una injusticia, ni yo sé si los di»

El doble toque de Julián Álvarez es un capítulo que aún sigue doliendo mucho en el Atlético. Significó la eliminación de los de Simeone en octavos de la pasada Champions ante el Real Madrid y desembocó en una polémica sobre si el argentino verdaderamente dio el balón dos veces. A pesar de que se terminó demostrando que fue así, el delantero volvió a resignarse meses después de aquel derbi.

En una entrevista, Julián hizo balance de qué es lo que falló la temporada pasada para no haber ganado ningún título y volvió a mostrar su total oposición a lo que se decidió a pesar de seguir sin demostrar que solo golpeó una vez tal y cómo defendió el club rojiblanco: «En la liga perdimos muchos puntos en partidos que no lo merecimos y perdimos la pelea; en Copa caíamos en la semifinal. En la Champions fue una injusticia y ya está. No se podía hacer nada. Ni yo sé si fueron dos toques, es imposible percibirlo. En ese momento no reclamé nada porque pensé ‘si la van a revisar, se verá si son dos toques o no, pero fue muy fino’», expresó.

Según marcaba la normativa en ese momento, aquellos lanzamientos donde se tocaba doble, se sancionaría con libre indirecto y, en caso de penaltis, se decretó que se diera directamente por no gol. El pasado mes de junio, la IFAB (International Football Association Board) aclaró que en caso de que «en caso de que sea involuntario y haya marcado, el penalti se repetirá».

Sobre el presente, Julián Álvarez está motivado a ganar algo en su segundo año en el Metropolitano: «Ojalá acabemos celebrando algo. Ahora en enero tenemos la Supercopa, vamos a estar peleando en las tres competencias, como lo hicimos el año pasado». Un año en el que empezaron muy mal, pero que poco a poco han sabido reconducir la situación para seguir optando a todo: «Empezamos algo flojos y no se dieron los resultados, pero ahora vamos con la flechita para arriba. Es al final cuando se decide todo, a partir de marzo, es cuando hay que estar preparado», indicó en una entrevista con Panini.

«Con el Atlético me gustaría volver a ganar esos títulos, porque lo que se siente al levantar esos trofeos es muy lindo. Uno quiere repetir esas sensaciones y dejar una huella en el club», añadió Julián para silenciar rumores de una posible salida el próximo verano al Barcelona.