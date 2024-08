Joaquín confirma el interés del Betis por Ceballos: «Nos encanta…»

Dani Ceballos no entra en los planes de Ancelotti y Joaquín Sánchez confirmó que el Betis estaría interesado en su regreso si sale del Real Madrid. El centrocampista de Utrera apenas ha disputado seis minutos entre Supercopa de Europa y Liga, repartidos en uno y cinco respectivamente. Desde el club madridista le buscan una salida al futbolista sevillano en lo que queda de mercado y el club verdiblanco podría ser una opción.

Tras anunciar el fichaje de Vitor Roque, el Betis sigue rastreando el mercado en busca de nuevos refuerzos para Manuel Pellegrini. Ceballos es uno de los nombres que más suena y en la entidad verdiblanca les «encanta» porque es un futbolista que salió de allí y conoce la casa. Joaquín Sánchez no quiso dar demasiados detalles de la operación, aunque reconoció que «no es fácil», ya que es un futbolista con contrato hasta 2027 en la entidad madridista

«Estoy pendiente de que me den la salida para negociar con Florentino», comenzaba diciendo el ex futbolista del Betis, que ahora forma parte de la comisión deportiva de la entidad verdiblanca. «Ceballos es un grandísimo futbolista. Ha salido de aquí, conoce el Betis, se siente identificado y a todos nos encanta, pero no es fácil. Ya veremos si puede venir al Betis, pero no es fácil, él tiene contrato, puede contar para Ancelotti… y va a depender de las circunstancias», agregó sobre la posibilidad de traer de vuelta al canterano.

Ceballos voló del nido en 2017 para poner rumbo al Real Madrid y cumplir su sueño de jugar en el 15 veces campeón de Europa. Pero, ahora, apenas cuenta para Ancelotti como se está viendo en este inicio de temporada y desde el club blanco estarían abiertos a dejarle salir. Pero su elevado salario –cobra en torno a cinco millones de euros netos– complica mucho su regreso al Betis.

Joaquín tilda de «bromista» a Florentino

En su entrevista en El Partidazo de Cope, de la Cadena Cope, el ex jugador del Betis reconoció que «Florentino es medio cachondete, cuando le interesa suelta alguna. Con los años te das cuenta de que también es bromista. Butragueño no es bromista, es más correcto que yo que sé… A Florentino en las distancias cortas se le puede tratar de tú a tú y hablar de cualquier cosa», comentó Joaquín al ser preguntado por el presidente del Real Madrid.

El nuevo integrante de la dirección deportiva verdiblanca reconoció que el mercado sigue abierto para ellos, y esperan hacer más fichajes antes del cierre: «Este miércoles hay un viaje programado. El mercado sigue abierto. Los últimos días es donde se hacen muchas cosas», comentó. El último en llegar ha sido Vitor Roque, sobre el que dijo: «El fichaje de Vítor fue fácil. Dijo que quería jugar en el Betis y dio el paso adelante».

Joaquín desvela cómo frenaría a Mbappé

Mbappé es uno de los mejores futbolistas del mundo y uno de los más desequilibrantes, lo que hace muy difícil pararle. Pero Joaquín tiene claro cómo lo frenaría: «Quedaría con él la noche antes, en el campo es complicado», comentó entre risas.

Joaquín también habló de su fichaje frustrado por el Real Madrid. «No se qué faltó», reconoció el ex futbolista que estuvo muy cerca de vestir los colores del conjunto blanco durante su etapa como jugador: «Lo mío no fue cuestión de dinero. Tuve la oportunidad de jugar en el Real Madrid y la verdad que no sé qué faltó».