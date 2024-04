El Real Madrid no regalará a Dani Ceballos

El Real Madrid tiene muy claro que no regalará a Dani Ceballos. No hay necesidad de hacerlo. Es cierto que la situación del utrerano es tremendamente complicada, ya que no cuenta para Carlo Ancelotti y está teniendo muy pocos minutos, algo que podría cambiar en este tramo final de curso, ya que los blancos tienen la Liga encarrilada, pero la entidad madridista no le impedirá salir, aunque tienen claro que el equipo que le quiera deberá pasar por caja.

El Real Madrid escuchará este verano ofertas por Dani Ceballos, pero no le dejarán salir por una cantidad inferior a los 15 millones de euros. El club blanco no tiene la necesidad de vender a un jugador que la pasada temporada renovó hasta 2027, por lo que tiene contrato, y no existe la necesidad de que salga.

De hecho, en el Real Madrid no han puesto ni en venta a Ceballos. Sólo saldría empezarían a contemplar una marcha si el jugador se lo pide. Pero teniendo en cuenta la posible marcha de Luka Modric al final del presente curso, el próximo año podría a volver a ser un jugador importante, tal y como lo fue la temporada anterior.

En el conjunto blanco, de hecho, saben perfectamente que la temporada pasada estuvieron acertados renovando a Ceballos, ya que de esa manera no evitaron que se marchara gratis, tal y como sucedió con Asensio. Ahora, el Real Madrid tiene la sartén por el mango y, aunque entenderían que el utrerano pidiese salir, algo que escucharían y valorarían, no le regalarán.

El Atlético, al acecho

Tal y como contó OKDIARIO, Diego Pablo Simeone estaría encantado de reforzar su plantilla con un jugador como Ceballos y el todavía futbolista del Real Madrid tiene muy claro que, si puede salir, quiere seguir jugando en España y, si es posible, no moverse de la capital, donde está muy feliz. Sólo cambiaría Madrid por Sevilla, pero el Betis parece que en estos momentos no es una opción.

El interés del Atlético de Madrid por Ceballos viene de lejos. La pasada temporada, cuando acababa contrato con el Real Madrid y podía irse del club blanco libre, la entidad rojiblanca se interesó por el andaluz, pero, finalmente, terminó renovando y no escuchó los cantos de sirena que llegaron desde el Metropolitano.

Finalmente, Ceballos terminó renovando con el Real Madrid y no escuchó los cantos de sirena del Atlético de Madrid. Esta temporada, las cosas no le han salido como esperaba y ahora sí está decidido a hacer las maletas, mientras que la entidad rojiblanca vuelve a estar atenta por si puede hacerse con su fichaje. Simeone estaría encantado.

Los números de Ceballos

Los números de Dani Ceballos en esta temporada son muy discretos. Ha jugado sólo 21 partidos (14 de Liga, tres de Champions, dos de Copa y dos de Supercopa) y en la mayoría de encuentros los minutos han sido bien pocos. En total, 503 minutos. En los últimos tres meses completos (febrero, marzo y abril), el sevillano ha jugado sólo siete minutos: tres ante el Atlético de Madrid, uno contra el Sevilla y otros tres ante el Celta de Vigo. El resto de partidos se los ha pasado en el banquillo o fuera de la convocatoria con motivo de molestias físicas.

Atrás queda el Dani Ceballos que llegó a tener una regularidad y que si bien no era titular, sí era un secundario de lujo para Carlo Ancelotti. En la presente temporada, el número de duelos consecutivos que jugó fueron seis, de finales de noviembre a mediados de abril, con titularidad en dos partidos de Champions League ante el Nápoles en el Bernabéu y contra el Unión Berlín en Alemania.

Ese encuentro en la capital alemana acabó con victoria madridista gracias a un gol de Dani Ceballos, un tanto que remontaba el encuentro y que daba el pleno de victorias al Real Madrid en la fase de grupos de la Champions. Es el único gol del futbolista sevillano en toda la temporada y también el único desde hace año y tres meses, ya que para encontrar el último gol de Ceballos hay que irse a su partidazo en Villarreal en los octavos de Copa del Rey de la pasada temporada.

Para entender la trayectoria de Dani Ceballos en este curso futbolístico hay que recordar también que las lesiones no le dejaron comenzar la temporada de la mejor manera. En la pretemporada, momento clave de toda preparación de un futbolista, se lesionó y se perdió ya la dinámica de grupo en aquellos momentos. Una vez que estuvo disponible para Carlo Ancelotti, no se ganó la confianza del italiano, justo lo que sí sucedió el pasado curso, cuando tanto el club como su entrenador y compañeros le hicieron ver que podía ser muy útil para el equipo.

Con el gran centro del campo que tiene el Real Madrid, Dani Ceballos se ha quedado sin sitio en el centro del campo del equipo de Ancelotti. Esta temporada no sólo ha visto como le han superado Camavinga, Valverde y Tchouaméni, sino que jugadores como Kroos y Modric también le han adelantado.