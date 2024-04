El Atlético insite por Ceballos

Dani Ceballos está cada vez está más cerca de convertirse en jugador del Atlético de Madrid una vez finalice la presente temporada. El utrerano tiene contrato con los blancos hasta 2027 después de ampliar su vinculación con la entidad madridista el curso pasado, pero tras no contar para Carlo Ancelotti está decidido a hacer las maletas y la entidad rojiblanca está pujando muy fuerte por él. No obstante, tendrán que sentarse a negociar con los blancos, que no le dejarán salir por menos de una cantidad que rondará los 15 millones de euros.

La temporada de Dani Ceballos está siendo muy pobre. Las lesiones no le dejaron comenzar el curso de la mejor manera y, cuando ya ha estado disponible para Carlo Ancelotti, no se ha ganado la confianza del italiano, justo lo que sí sucedió el pasado curso, cuando tanto el club como su entrenador y compañeros le hicieron ver que podía ser muy útil para el equipo.

La situación de Ceballos es muy complicada. Suma en lo que va de temporada 503 minutos repartidos en 21 encuentros. Es decir, ha jugado una media de tan sólo 24 minutos en estos encuentros. Sólo ha completado dos partidos, el intrascendente duelo contra el Unión Berlín de la última jornada de la fase de grupos de la Champions y el que midió al Real Madrid con la Arandina en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, mientras que no juega de titular desde el pasado mes de enero ante Las Palmas. Desde ese encuentro, sólo ha sumado cinco minutos en tres partidos. Dos contra Atlético y Celta y uno frente al Sevilla. Además, encadena tres encuentros sin participar.

Por todo esto, el futuro de Ceballos pasa por salir del Real Madrid el próximo verano. A pesar de renovar al final de la pasada temporada hasta 2027, el plan tanto del club, que no le pondrá ningún problema, como el del jugador, es encontrar una salida y parece que el Atlético de Madrid puede ser su destino ideal.

Diego Pablo Simeone estaría encantado de reforzar su plantilla con un jugador como Ceballos y el todavía futbolista del Real Madrid tiene muy claro que quiere seguir jugando en España y, si es posible, no moverse de la capital, donde está muy feliz. Sólo cambiaría Madrid por Sevilla, pero el Betis parece que en estos momentos no es una opción.

Un deseo lejano

El interés del Atlético de Madrid por Ceballos viene de lejos. La pasada temporada, cuando acababa contrato con el Real Madrid y podía irse del club blanco libre, la entidad rojiblanca se interesó por el andaluz, pero, finalmente, terminó renovando y no escuchó los cantos de sirena que llegaron desde el Metropolitano.

Finalmente, Ceballos terminó renovando con el Real Madrid y no escuchó los cantos de sirena del Atlético de Madrid. Esta temporada, las cosas no le han salido como esperaba y ahora sí está decidido a hacer las maletas, mientras que la entidad rojiblanca vuelve a estar atenta por si puede hacerse con su fichaje. Simeone estaría encantado.

Sin sitio

Dani Ceballos se ha quedado sin sitio en el centro del campo del Real Madrid. Esta temporada no sólo ha visto como le han superado Camavinga, Valverde y Tchouaméni, sino que jugadores como Kroos y Modric también le han adelantado.

Lo menos esperanzador para el sevillano es que su situación tiene pocos atisbos de mejorar la próxima temporada. A pesar de la más que probable salida de Modric y el futuro incierto de Arda Güler, que apunta a una cesión, el posible ascenso de Nico Paz le generaría una competencia que la privaría de minutos.