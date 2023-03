A Jesé se le escapa una exclusiva sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Jesé Rodríguez ha arrancado recientemente una nueva etapa en la Sampdoria tras abandonar el Ankaragücü turco. El ex delantero del PSG y canterano del Real Madrid coincidió con un deseado del conjunto blanco durante su paso por París, Kylian Mbappé, del que ha hablado en varias ocasiones. El futbolista se ha pronunciado en una entrevista sobre las posibilidades que existen de que el francés recale en el Santiago Bernabéu tras lo sucedido el pasado verano.

El canario contó hace unos meses que Mbappé le dijo que quería ir al Real Madrid, y cuando le recordaron sus palabras y le preguntaron si cree que el delantero irá al cuadro madridista dijo: «No lo sé. Conociendo a Florentino, igual ya no acaba en el Real Madrid. No le gustó lo que pasó la última vez. No lo sé. Si mirara a Mbappé como presidente o como dueño de un club, dependería de los jugadores que tuviera y el mercado. Si solo miro el talento, sin dudarlo, con los ojos cerrados».

«El Real Madrid es así, cuando no ganas títulos se les señala a los entrenadores de manera directa», comentó. Respecto a su fichaje por la Sampdoria y el estilo de la Serie A, el delantero aseguró que es un estilo más defensivo que la liga española y que aunque la situación del equipo no es buena él se está adaptando bien a su nuevo club. «Es una liga que siempre veía, es una liga muy buena. La situación del equipo no es buena, no está fácil la situación, hay que ser realista. Me estoy haciendo bien al equipo, hay jugadores lesionados».

«La idea que presenta el míster es muy buena. Me sentí bien, decidió cambiarme aunque podía continuar. Los resultados no se están dando. Es más defensivo que en España. Sigue habiendo catenaccio. Estos partidos que he jugado he sentido mucho la presión al hombre. Me está gustando bastante. Claro que me gustaría volver a España, pero ahora estoy aquí y ayudar al equipo para que siga en la Serie A», añadió el delantero durante su entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

Jesé reflexiona sobre su carrera

Durante la entrevista, Jesé también hizo un breve repaso a su carrera y aseguró que «queda Jesé para mucho rato» aunque reconoció que si volviera atrás «seguramente en algo me habré equivocado». «Me siento muy bien, queda Jesé para mucho rato. Soy una persona que me gusta demostrarlo en el campo, estoy tranquilo. La ciudad es muy bonita, pequeñita. La afición es increíble, volcada. Aparte del Madrid, mejor en la que he jugado. Impresionante. ¿Las Palmas? De dónde es uno… la tierra tira. Ahora no lo pienso. Las Palmas se merece subir».

Sobre la Liga, el delantero canario comentó: «Al Madrid nunca hay que darlo por muerto, pero no te voy a mentir que está complicado. El Barça está fuerte. Cuando eres más joven hay cosas que no piensas, no valoras. Cuando me salió esto de Italia me emocionó un montón. Si volviese 10 años atrás, seguramente en algo me habré equivocado. Pero se trata de aprender de eso. ¿Moleiro como Pedri? Son grandes jugadores, sobra decir la calidad que tiene Pedri. Alberto es muy buen chico, muy joven y con unas cualidades impresionantes. Sí le veo compitiendo, pero depende del entrenador, las oportunidades… las cualidades las tiene».