El inesperado reencuentro de Jesé Rodríguez con dos madridistas en Dubai

Jesé Rodríguez, al igual que otros futbolistas, ha aprovechado el parón del Mundial para viajar a Dubai y disfrutar allí de las vacaciones que le ha dado su club, el Ankaragücü turco. Allí lleva varios días con Aurah Ruiz, que ha reventado las redes con sus vídeos como de costumbre. Pero también ha tenido tiempo para reencontrarse con dos viejos amigos, dos madridistas que también desconectan en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos conocida por su lujoso comercio, la arquitectura ultramoderna y su vida nocturna animada.

«Un placer volver a veros», ha escrito Jesé Rodríguez junto a la fotografía, en la que aparece en bañador junto a Nacho Fernández y Lucas Vázquez, con los que coincidió varios años en el club blanco. «Qué alegría», respondía el extremo gallego en su perfil, mientras que el central todavía no ha reaccionado, aunque seguramente compartirá el post también.

Jesé Rodríguez se marchó en verano a Turquía tras su experiencia en Las Palmas. Quería resetear y afrontar nuevos retos tras una carrera que tras la lesión fue a menos. Hace unos meses, el canario se sinceraba y decía esto de sus inicios y lo que vino después: «Quizás estaba demasiado confiado en aquel momento, además me llegó una lesión muy fastidiada. Si no hubiese tenido esa lesión, no sé si un Balón de Oro, pero seguiría en el Real Madrid».

«Cuando eres muy joven, hay cosas que sí se pueden hacer mejor o al menos corregirlas. En un punto exacto, no sabría decirte donde me equivoqué. Me siento aún un privilegiado, pero cuando eres joven haces muchas tonterías. Se puede mejorar siempre. En el fútbol pasan muchas cosas y te pueden salir mal las cosas», añadía tras fichar por el club turco.