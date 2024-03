Iturralde González rabia contra el Real Madrid por el empujón de Vinicius: «Tuvo ayuda del árbitro»

Iturralde González volvió a soltar su rabia contra el Real Madrid y en esta ocasión fue por el polémico empujón de Vinicius a Orban que se saldó con una tarjeta amarilla. El ex árbitro, que cenó con Negreira junto a su cuerpo técnico antes de un Clásico, afirmó que el brasileño debió ser expulsado y que el equipo blanco tuvo ayudo del árbitro en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions disputado el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu.

La polémica en el duelo ocurrió a la vuelta del descanso y con el Real Madrid sufriendo ante un Leipzig que ya había perdonado en la primera mitad. En un lance del juego, Vinicius chocó con el capitán del cuadro alemán, Orban, y posteriormente le empujó apuntando a una zona cercana al cuello.

Ante esta situación, el colegiado del partido, Davide Massa, decidió sólo sacar tarjeta amarilla porque consideró que la fuerza ejercida por Vinicius no fue tal y además no se podía considerar agresión al no tratarse de un impacto en el cuello.

Iturralde y la polémica con Vinicius

El empujón de Vinicius creó una gran polémica en la prensa catalana e Iturralde González volvió a sentar cátedra para atacar al Real Madrid desde los micrófonos de la cadena SER. Para sorpresa de muchos, el ex árbitro, siempre audaz con las opiniones sobre el conjunto blanco, consideró que el brasileño tuvo que ser expulsado y el conjunto blanco tenía que haber jugado con diez los últimos minutos de partido.

«Le puede echar… porque la segunda acción, encima, va al cuello, no al pecho. Si le saca una amarilla por la falta y otra por el empujón, ya son dos. Lo podía haber echado», afirmó Iturralde González sobre la acción de Vinicius pero ahí no quedó todo.

El árbitro se fue calentando por momentos y después aseveró lo siguiente para sorpresa de pocos: «¡Hoy con ayuda del árbitro, que el Madrid debía estar con diez! Y quién ha metido el gol, es uno que debía estar expulsado».

Esta ha sido la última salida de tono de Iturralde González con el Real Madrid. Hay que recordar que tras el escándalo de Mestalla el ex colegiado vasco afirmó que el error de Gil Manzano fue no pitar el final antes del córner y no por parar el partido durante el centro de Brahim que acabó con Bellingham rematando a gol mientras el colegiado señalaba el túnel de vestuarios.

«Es una gestión malísima por parte de un árbitro top e internacional. Un árbitro no puede tener una gestión tan mala de una situación. Empezamos, deja siete minutos y le dice a Carvajal que va a descontar una más por una revisión del penalti que no era. Deja hasta el minuto 98 y el córner es en el 98 y 13 segundos, aquí empieza mal la gestión de la jugada», dijo el pasado sábado.

«Si dejas sacar ese córner tienes que dejar despeje o un remate. Despeja el portero del Valencia y el balón sale del área: en ese momento tiene que terminar el partido. Deja continuar y justo llega a Carvajal que va por la banda y cuando va a centrar pitas. Pitas tres veces y en la tercera vez es cuando remata Bellingham y acaba en gol. Entiendo el cabreo de los jugadores del Madrid y hasta el del Valencia porque es una de las jugadas peor llevadas en un campo de fútbol», dijo sobre el polémico gol anulado por Gil Manzano en la última jugada de partido en Mestalla.