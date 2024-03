Iturralde González y el escándalo de Gil Manzano en Mestalla: «Es una gestión malísima…»

Iturralde González valoró el gol de Bellingham en el último segundo debió subir al marcador en Mestalla. El controvertido ex árbitro, enemigo público del Real Madrid, catalogó el tanto anulado por Gil Manzano en el último segundo del duelo ante el Valencia como una jugada con peor gestión de los últimos tiempos. El ahora analista también dejó claro que entiende el cabreo de los hombres de Ancelotti… y los del Valencia. Dijo que la jugada se tenía que haber anulado antes de sacar el córner.

La jugada del gol anulado al Real Madrid por Gil Manzano ya es historia del fútbol español. Tras dejar jugar en un córner con el tiempo cumplido, el colegiado pitó final después de un centro de Brahim y milésimas antes de que Bellingham rematara a gol un balón puesto por el atacante malagueño. Tras el tanto, el colegiado señaló el túnel de vestuarios y el lío que se originó sobre el césped fue tremendo.

Por ello, Iturralde González quiso dar la razón al Real Madrid… pero no mucho. Criticó la gestión de Gil Manzano al catalogarla como una de las peores de los últimos tiempos porque tenía que haber pitado final antes de que el balón llegara a las botas de Carvajal. El ex árbitro también afirmó que entendía el cabreo de los jugadores del conjunto blanco, que reclamaron con insistencia al árbitro después de que se invalidara un gol que probablemente valía una Liga y que hace a los madridistas estar en situación de perder dos puntos con respecto al Barcelona si gana hoy en San Mamés.

«Es una gestión malísima por parte de un árbitro top e internacional. Un árbitro no puede tener una gestión tan mala de una situación. Empezamos, deja siete minutos y le dice a Carvajal que va a descontar una más por una revisión del penalti que no era. Deja hasta el minuto 98 y el córner es en el 98 y 13 segundos, aquí empieza mal la gestión de la jugada», comienza relatando el árbitro en la Cadena SER.

⚠⚽ @Itu_Edu sobre el gol anulado a Bellingham para el Real Madrid en el #ValenciaRealMadrid ❌ "Entiendo el cabreo de los jugadores del Madrid porque es una de las jugadas con peor gestión" 🗣 "Si dejas sacar el corner, NO puedes pitar justo antes de un centro al área" pic.twitter.com/oVs2rojGD4 — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 2, 2024

«Si dejas sacar ese córner tienes que dejar despeje o un remate. Despeja el portero del Valencia y el balón sale del área: en ese momento tiene que terminar el partido. Deja continuar y justo llega a Carvajal que va por la banda y cuando va a centrar pitas. Pitas tres veces y en la tercera vez es cuando remata Bellingham y acaba en gol. Entiendo el cabreo de los jugadores del Madrid y hasta el del Valencia porque es una de las jugadas peor llevadas en un campo de fútbol», dijo sobre el polémico gol anulado por Gil Manzano en la última jugada de partido en Mestalla.