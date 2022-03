Inda: «Han dicho a Vinicius que no proteste a los árbitros y que no se encare con rivales»

Eduardo Inda no faltó a su cita semanal con El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO dio la última hora sobre Vinicius Júnior y desveló en primicia la petición que le han hecho desde el Real Madrid para evitar que los árbitros lo etiqueten.

«A Vinicius le han dado un pequeño toque, pero cariñoso», desveló en exclusiva Eduardo Inda en su visita semanal al programa que presenta Josep Pedrerol. «Desde el entorno del entrenador le han dicho que no proteste mucho a los árbitro y que no se encare con otros jugadores. Le han dicho que no se meta en esas grescas», añadió el director de OKDIARIO.

En los últimos meses ha quedado claro que hay patente una cacería a Vinicius Júnior. El extremo brasileño del Real Madrid comenzó el curso como un tiro, por lo que los defensas rivales se han empeñado en pararle como sea. Los agarrones y las entradas fuertes están a la orden del día cuando nos referimos al ex del Flamengo, y tampoco es que los árbitros le protejan, como se vio hace unas jornadas ante el Mallorca con Pablo Maffeo de por medio.

En el Real Madrid son conscientes de esa situación, pero también han pedido a Vinicius que no exagere o se deje caer y proteste posteriormente a los árbitros para que no le pongan esa etiqueta de piscinero que tienen otros jugadores como su compatriota Neymar. La última del extremo del Real Madrid fue en el Clásico, donde pidió un penalti y lo protestó cuando en las repeticiones se vio que se iba cayendo mientras se acercaba a Ter Stegen.