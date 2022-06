Incendio en Francia: Mbappé estalla contra el presidente de la federación

Mbappé sigue en el foco de la polémica y ahora lo es por unas declaraciones contra el presidente de la federación francesa de fútbol, Noël Le Graët. El dirigente galo habló sobre una posible renuncia del jugador a la selección y el recién renovado futbolista del PSG estalló en las redes sociales.

Todo se originó con unas declaraciones de Le Graët en una entrevista en la que sacó a la luz una posible renuncia de Mbappé a la selección francesa después de la Eurocopa de 2020. Hay que recordar que Francia cayó eliminada en cuartos de final a manos de Suiza tras un penalti fallado por la estrella y sobre ello habló el dirigente.

«Se encontró con que la Federación no lo había defendido tras su penalti fallado y las críticas en las redes. Ya no quería jugar en la selección de Francia», aseguró el presidente de la federación francesa en una entrevista.

Mbappé estalla en las redes

Y Mbappé estalló en las redes sociales. El jugador del PSG dejó publicado un mensaje que está dando la vuelta al país contra Le Graët. «Le expliqué que sobre todo era en relación al racismo y no a la prensa. Pero no consideró que no había habido racismo…», escribió el jugador citando el mensaje del presidente.