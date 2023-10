El hijo de Negreira analiza el Clásico: «Hay penalti a Camavinga»

Desde mediados del mes pasado, Javier Enríquez, el hijo de Enríquez Negreira y uno de los investigado en todo el Caso Negreira, comenzó a analizar partidos en sus redes sociales aprovechando la notoriedad adquirido por estar su padre y él en el centro de la diana junto al FC Barcelona. Este fin de semana analizó también todas las decisiones tomadas por Jesús Gil Manzano durante el Clásico entre el Barça y el Real Madrid y dejó claro que, para él, hubo penalti a Camavinga.

El hijo del que fuese vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros analizó el partido desde el punto de vista arbitral y puso el foco en las situaciones más polémicas y cómo gestionó Gil Manzano cada decisión, cada acción que suscitó polémica. Para el hijo de Negreira, hubo dos acciones en las que se pudo pitar penalti, en la que ambos equipos reclamaron la pena máxima a su favor, entre ellas la de Camavinga.

«Clásico con dos penaltis no pitados», arranca el hijo de Enríquez Negreira, que pone el foco en su análisis y resumen del Clásico tanto en la acción en la que Ronald Araujo pide penalti para el Barcelona como en la de Eduardo Camavinga para el Real Madrid.

«El primero un agarrón sobre Araujo: comprensible no pitarlo», dice brevemente, dejando por otro lado que «el segundo, un derribo claro sobre Camavinga, que merecía la llamada del VAR». Para Javier Enríquez, la acción de Araujo no necesariamente tenía que haber sido penalti, siendo «comprensible» la decisión tomada por Gil Manzano, pero tiene más dudas con la de Camavinga para el Madrid, que no entiende que el VAR no avisara al colegiado de que su decisión podría no ser la correcta. Pese a estas decisiones, considera que fue «muy buena gestión dirección y control del partido» por parte del colegiado y sentencia que fue un «buen arbitraje».

En otro vídeo posterior, Enríquez analiza con más detalle la acción de Camavinga en la que considera claramente que hay «¡penalti a Camavinga!». «Primero regatea a Raphinha y luego supera a Araujo, que lo derriba olvidándose del balón», analiza minuciosamente el hijo de Negreira, que asegura no saber «porque no entró el VAR» cuando para él es «penalti», sin ninguna duda ni excepción.

Gil Manzano decidió no pitar nada pese a la cara de incomprensión de Camavinga sobre el césped de Montjuic. El francés entró por Ferland Mendy tras la lesión de éste en el 51′, ocupando la posición de lateral zurdo y revolucionando al equipo blanco con su descaro. Fue en el 78′, ya con el 1-1 en el marcador, cuando el joven francés desbordó con facilidad a Araujo pero éste respondió con un placaje claro, lejos de la pelota.

Javier Enríquez también hizo alusión en sus redes sociales al partidazo que hizo Jude Bellingham en el Clásico, autor de los dos goles que dieron el triunfo al equipo blanco y le colocan líder de la clasificación junto al Girona, empatados a punto aunque con mejor goal average. «Lo mejor del partido, este señor (en alusión a Bellingham)», decía el hijo de Negreira, que añadía sobre el inglés y el Clásico: «Vaya golazo. Bellingham. Empate justo y golazo».