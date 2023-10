El vestuario del Real Madrid presume tras la victoria en el Clásico

El vestuario del Real Madrid vive momentos de gran felicidad tras la victoria blanca en el Clásico gracias a un espectacular doblete de Jude Bellingham que remontó el partido en el tramo final del encuentro. Los jugadores del conjunto blanco presumieron de victoria en redes sociales haciendo mención al mítico grupo británico The Beatles.

Tras el partido, Tchouaméni, no dudó en postear en redes sociales un curioso mensaje que hacía referencia a la publicidad de los Rolling Stones que llevó el Barcelona en su camiseta durante el Clásico. Junto a varios fotografías donde se podía ver la felicidad del vestuario del Real Madrid, el francés escribió en sus redes tras el Clásico un mensaje que decía: «Like a Belling’ Stone».

Jude Bellingham no dudó ni tardó mucho en contestar a su compañero. El mediocentro inglés fue el héroe y auténtico protagonista del Clásico con un espectacular doblete que remontó el partido frente al Barcelona. El británico ya lleva 13 goles en sus 13 primeros partidos con la camiseta del Real Madrid.

Jude Bellingham contestó en redes sociales a Tchouaméni con una fotografía donde aparecen los cuatro centrocampistas del futuro del Real Madrid – Bellingham, Tchouaméni, Camavinga y Valverde- emulando la mítica imagen de los Beatles en un paso de cebra.

El ‘Hey Jude’ que se entona en el Santiago Bernabéu en honor a Jude Bellingham y a los Beatles en cada partido es ya sagrado para el futbolista del Real Madrid. Tras la victoria en el Clásico y con un gran protagonismo para los Rolling Stones antes y durante el encuentro, el mítico grupo de Liverpool terminó llevándose la partida al final del encuentro.

También Dani Carvajal, uno de los capitanes en el vestuario del Real Madrid, sacó pecho tras la victoria blanca en el Clásico. El lateral madridista celebró primero la victoria y posteriormente contestó a un mensaje que hacía referencias a unas declaraciones suyas del pasado con unas gafas de sol.

Tras la derrota en el Clásico de pretemporada, donde los blancos perdieron contra el Barcelona en Dallas, Dani Carvajal hizo unas declaraciones tras el partido donde afirmó que «en competición oficial les vamos a pasar por encima».

Dicha predicción se cumplió y en el primer Clásico de la temporada, el Real Madrid venció al Barcelona en Montjuic. Un usuario en redes sociales recuperó las declaraciones del capitán madridista y este no dudó en mencionarlas para presumir de una gran victoria blanca en territorio azulgrana.

También Vinicius presumió en sus redes sociales de la victoria en el Clásico. El jugador brasileño, que cumplió en Barcelona 150 victorias con la camiseta del Real Madrid, publicó en sus redes un mensaje que decía «new era» haciendo referencia a un documental del Barcelona en el pasado con el mismo nombre. El Real Madrid ganó en Barcelona y el vestuario blanco estaba más que feliz tras llevarse el Clásico.

«Ganar el Clásico es la mejor manera de celebrar 500 partidos con la camiseta del mejor club del mundo. Hala Madrid», publicó Luka Modric en sus redes sociales tras la victoria del Real Madrid en Barcelona en un partido muy especial para el croata.

Winning El Clasico is the best way to celebrate my 500th game playing for the best club in the world. HALA MADRID!! 🤍🤍🤍 @realmadrid pic.twitter.com/hNNka4e6xO

— Luka Modrić (@lukamodric10) October 28, 2023