Henry ha decidido llamar a Mbappé para los Juegos Olímpicos

Eduardo Inda asistió, como cada lunes, a El Chiringuito de Jugones, programa en el que tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló ante todos los tertulianos que Thierry Henry ha tomado la decisión de convocar a Kylian Mbappé con Francia Sub-23 para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París este verano, fecha en la que ya será jugador oficial del Real Madrid.

«El seleccionador olímpico francés, Thierry Henry, ha estado este fin de semana a Kylian Mbappé.», comenzó desvelando Eduardo Inda en exclusiva. «Ha comunicado a su entorno que su idea es convocar a la estrella francesa para los Juegos Olímpicos que se jugarán en París», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado en el centro del plató del programa que presenta Josep Pedrerol.

El pasado viernes Kylian Mbappé anunciaba oficialmente que se marchaba del PSG. Este era el primer paso que tenía que dar el futbolista francés, que no anunciará que jugará en el Real Madrid hasta que los de Carlo Ancelotti disputen la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund el próximo sábado 1 de junio en Wembley. Hay que recordar también que el fichaje está hecho, tal y como anuncio Eduardo Inda en exclusiva el pasado 16 de febrero.

Es cuestión de tiempo que se oficialice la contratación de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid, pero hay unos pequeños inconvenientes este verano para su presentación y para verlo vestido por primera vez de blanco. Y es que a mediados de junio arrancará la Eurocopa que se disputa en Alemania y el delantero de Bondy, obviamente, será convocado con Les Bleus y capitaneará a su selección para intentar conquistar el viejo continente después de haber ganado el Mundial en 2018 en Rusia.

Una vez acabe la Eurocopa, en condiciones normales, habría tenido unas semanas de descanso y se incorporaría al Real Madrid, pero hay unos Juegos Olímpicos este verano y la ciudad donde se celebrarán no podría ser más importante para Kylian Mbappé: París. Al futbolista le haría ilusión estar en unas Olimpiadas e, incluso, ser el abanderado de su país, pero ya hace tiempo dijo que la decisión sobre su presencia en la cita olímpica dependería del club en el que estuviese, en este caso, el Real Madrid.

Kylian Mbappé estaría en lo cierto de que el club al que pertenezca tiene la última palabra, ya que para cualquier ventana FIFA el equipo en cuestión no tendría ni voz ni voto y tendría que ceder al futbolista con su selección, pero para los Juegos Olímpicos la cosa cambia. El Real Madrid, en este caso, podría negarle al delantero de Bondy su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero habrá que ver qué sucede, ya que sería una ilusión del jugador, pero chocaría con los intereses de la entidad merengue.

Presión desde Francia

Eso sí, desde su país ya se han encargado de meter presión al Real Madrid para que Kylian Mbappé acuda a los Juegos Olímpicos con Francia. Emmanuel Macron, el mismo que interfirió en la última renovación del delantero con el PSG, asegura que ha hablado con el club blanco para que le liberen y dejen a la selección gala contar con el atacante en esta cita en París.

Por otro lado, Thierry Henry, el responsable de dirigir a Francia en los Juegos Olímpicos de París 2024 ha decidido convocar al futbolista, pero sabe que no cuenta con muchas opciones de que el de Bondy esté en la capital gala. Ya hace unos días el ex jugador del Barcelona o del Arsenal, entre otros, comentó que el Real Madrid ya anunció que no dejará ir a sus jugadores a las Olimpiadas, por lo que no tiene mucha confianza en poder contar con él a pesar de que meterá presión citándole para la competición.