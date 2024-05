Así fue el espectacular tifo de despedida de Mbappé en su último partido en el Parque de los Príncipes

Kylian Mbappé se llevó un merecido homenaje en la antesala del Paris Saint-Germain-Toulouse, antepenúltimo partido de la Ligue 1 en el que se produjo la esperada despedida del francés en su estadio, el Parque de los Príncipes. El jugador se dirigió hacia el fondo en el que se encontraba un tifo espectacular en el que se podía observar su cara con la camiseta del equipo parisino, al que está diciendo adiós después de siete años.

El reconocimiento fue extraño, ya que en los instantes previos al partido Mbappé se llevó una fuerte pitada procedente de otro sector de la grada cuando sonó su nombre por megafonía. No por esperado, el adiós duele menos en el Parque de los Príncipes, donde reside una afición que todavía no sabe lo que es ganar una Champions League y que tendrá que ver cómo su equipo sigue insistiendo, pero ya sin el galo en sus filas.

Era un partido más interesante en lo personal que en lo deportivo, pues el PSG llega como campeón y el Toulouse está totalmente salvado. Pero este domingo fue el día en el que Mbappé se despidió definitivamente de su estadio y, sobre todo, de la que ha sido su afición a lo largo de siete temporadas. Kylian llegó a la capital de Francia procedente del Mónaco siendo un chaval de 19 años y pone rumbo al Real Madrid convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo.

El pasado viernes anunció su marcha a final del presente curso y lo siguiente que falta por hacerse oficial es su llegada a la capital de España, algo que ya adelantó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, el pasado 16 de febrero. Por tanto, tocaba decir adiós a los aficionados que le han apoyado durante todo este tiempo antes de disputar sus tres últimos partidos como jugador del PSG. Serán dos de Liga, contra Niza y Metz, y otro más frente al Olympique de Lyon en la final de la Copa de Francia.

Quien no se prodigó demasiado en torno a este asunto fue el presidente del club, que no preveía este tifo como forma de homenaje a Mbappé. Nasser Al-Khelaifi, al contrario del día en el que fue renovado en 2022, no bajó al césped para despedirse de la mayor leyenda que ha pasado por su equipo, que cerrará su último año con sus mejores números como profesional.

Su gran deseo, que era retenerle de cualquier forma en el PSG, se esfuma después de muchos intentos y este domingo tendrá que disfrutar por última vez de su juego en el Parque de los Príncipes. Además, los de Luis Enrique tienen el título liguero por celebrar, pero el festejo se podría aplazar al próximo 25 de mayo para hacerlo en conjunto por si ganan la Copa.

Mbappé abre la lata en su despedida

Mbappé hizo lo que mejor sabe para abrir la lata en el día de su despedida como local del PSG. Tras un pase teledirigido del portero español Arnau Tenas, el francés la bajó al césped, regateó al portero del Toulouse y la mandó a la red. Eso fue en el minuto 8 y cinco después Thijs Dallinga iba a empatar para el conjunto visitante.