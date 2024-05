Henry se rinde a Mbappé y le coloca como «el más grande de la historia del PSG»

La salida de Kylian Mbappé del Paris Saint Germain es el tema más comentado en los últimos días, hasta su compatriota Thierry Henry se ha pronunciado al respecto. El ex delantero francés le calificó como «el más grande de la historia del PSG». Tras siete temporadas, la estrella del conjunto parisino dice adiós al club para empezar una nueva aventura en el Real Madrid en busca de «nuevos retos».

«Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años. Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado», comenzaba diciendo Kylian Mbappé en el vídeo en el que anunció su adiós del PSG. Este domingo, el internacional francés disputará su último partido en el Parque de los Príncipes delante de la afición que le ha visto crecer en estos siete años.

«Jugaré este domingo mi último partido en el Parque de los Príncipes. Este equipo me ha permitido convertirme en el jugador que soy y he conocido a muchos jugadores, entre ellos a algunos de los mejores de la historia. He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido», continuó el futbolista de Bondy que tuvo un detalle con los ultras del PSG tras comunicar su adiós.

Mbappé llegó siendo una joven promesa, un jugador llamado a marcar una época y se marcha como uno de los mejores futbolistas del mundo y, según Henry, el más grande de todos los tiempos del club galo: «Algunos prefieren a Ginola, Weah, Zlatan… pero Mbappé, para mí, es el más grande de la historia del PSG. Ni siquiera hay debate», señaló Thierry en la CBS. La leyenda de la selección francesa se rindió ante el nuevo referente de les bleus, que pone punto y final a su etapa en la Ligue 1 para emprender un nuevo reto en el Real Madrid.

Dupraz critica al PSG por Mbappé

El PSG ha salido muy mal parado en toda esta historia. Henry no ha sido el único que se ha rendido a Mbappé, Pascal Dupraz también se ha sumado a los elogios y ha criticado al club por darle tanto poder a un futbolista. El ex futbolista señaló en RMC Sport que la entidad que preside Nasser Al-Khelaifi está pagando ahora la gestión de poder que ha tenido estos años el delantero.

«Mbappé no es culpable, pero los dirigentes son irresponsables al darle tanto poder a un jugador. No es lógico que accedamos a todo lo que quiere un jugador de 23 años. Le damos todo, dinero y poder», aseguró Pascal Dupraz. Cabe recordar que en su última renovación con el PSG, en 2022, Mbappé fue presionado tanto por el Emir de Qatar como por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, para que se quedara. Finalmente, el delantero firmó su nuevo contrato millonario y se quedó en París, rechazando así la oferta del Real Madrid.

Desde entonces, Kylian sentía que tenía una deuda pendiente con el club blanco y con el presidente, Florentino Pérez. A pesar de que este año tenía una opción para extender su contrato hasta 2025, el internacional francés ha decidido comunicar su no continuidad y cumplirá su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid.