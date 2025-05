Hazard impacta a todos por su estado físico en un vídeo viral que lleva millones de visualizaciones

Las redes sociales arden con un vídeo de Eden Hazard jugando un partido de fútbol de exhibición por su impactante estado físico tras menos de dos años desde su retirada como profesional. El belga ha reaparecido en un encuentro solidario y se ha hecho viral este vídeo en el que intentando un regate se cae al césped y se aprecia que ha ganado bastantes kilos desde que colgó las botas.

Hace unos meses, Hazard también dio que hablar tras completar la Mallorca 312 OK Mobility, una de las pruebas cicloturistas de referencia en España. Varios ex ciclistas como Miguel Indurain, Alejandro Valverde, Alberto Contador o Patxi Vila completaron la prueba al igual que Hazard, que hizo el trazado de distancia intermedia que obliga a completar 225 kilómetros.

Tras su entrada en meta, el belga atendió a los medios y valoró así su concurso en la carrera. «Muy duro amigo, tengo las piernas así, pero bien, pero bien. Mira los primeros kilómetros, muy bien, pero los 25 últimos, nada, imposible, Tengo que entrenar un poquito más y bajar el peso un poquito y perfecto», decía justo antes de abrirse una cerveza.

Eden Hazard completed the 225 kilometers of Grand Fondo Mallorca on his CUBE bike 👏 pic.twitter.com/2Wj3TSE9za

— Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) April 26, 2025