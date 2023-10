Gündogan opina sobre Vinicius antes del Clásico: «Quizá le gusta que le silben…»

Ikay Gündogan disputará este sábado su primer Clásico con la camiseta del Barcelona y el reciente campeón de Europa con el Manchester City ha hecho un repaso a la actualidad culé. También se ha pronunciado sobre Vinicius y los insultos recibidos por parte de Miquel Camps, un miembro de la junta directiva de Joan Laporta.

Gündogan quiso dejar claro que no interpreta las acciones de Vinicius como una provocación pero también dejó un pequeño recado al jugador brasileño, que estará en el foco en el Clásico después de los últimos insultos recibidos que ha sido la gota que ha colmado el vaso para que Florentino no esté presente en el duelo que se disputará en Montjuic este sábado a partir de las 16.15 horas.

«Alguien puede interpretar las acciones de Vinicius como una provocación, pero para mí, sinceramente, no lo son. Evidentemente, él ya sabe que si hace estas cosas le silbarán. Pero quizá le gusta que le silben, no lo sé…», afirmó Gündogan sobre las últimas polémicas surgidas con Vinicius y los episodios racistas que ha tenido que sufrir el jugador brasileño en los estadios del fútbol español.

Gündogan, Vinicius y más

Además de Vinicius, Gündogan también hizo un repaso a la actualidad del Barcelona de cara al duelo más importante de la temporada hasta la fecha en el que intentarán asaltar el liderato ante el Real Madrid. El centrocampista también ha opinado sobre su condición de estrella en un equipo donde es de los jugadores más veteranos.

«Yo no he venido aquí para brillar solo ni ser una superestrella. He venido aquí para ayudar al equipo a tener éxito y ayudar a mis compañeros a ser mejores», afirmó sobre sus primeros días en Barcelona después de haber ganado todos los títulos posibles como capitán del Manchester City en un año histórico para el equipo dirigido por Guardiola.

Gündogan también habló en una entrevista concedida a Esport3 de las emociones y las sensaciones con las que afronta su primer Clásico.»Será un partido con mucha emoción, porque es un gran partido, quizás el partido más grande de sus vidas hasta ahora para los más jóvenes del equipo. Todos deberemos tener más calma y paciencia que últimamente. Los partidos no se pueden convertir en una ida y venida como el del Shakhtar, porque la moneda puede caer de cualquier lado», dijo.

El ex del City, también habló de los errores que hay que mejorar de cara al partido contra el Real Madrid. «Debemos tener más el control. En los últimos partidos hemos cometido errores muy simples que nos han costado goles que podíamos haber evitado. Con mi experiencia, también es mi trabajo hacer que sepan mantener la calma», opinó.

«Lo está haciendo muy bien. Es capaz de encontrar buenas soluciones en todo tipo de situaciones. Estamos hablando de un jugador muy bueno y que puede ser muy determinante. Chuta bien con la derecha, chuta bien con la izquierda, es bueno haciendo pases en profundidad… Pero debe ser capaz de encontrar la calma necesaria en algunos momentos», dijo sobre Fermín López, la última joya de la cantera del Barcelona.