Guerra interna entre ex árbitros por el polémico penalti de Tchouaméni a Lino en el derbi

La polémica desatada tras el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid ha alcanzado nuevas cotas con el enfrentamiento entre ex árbitros. El controvertido penalti señalado a favor de los colchoneros ha dejado una insólita división entre los jueces del juego. La acción que ha encendido la mecha ocurrió en el minuto 32 del encuentro. César Soto Grado decretó pena máxima por un pisotón de Aurélien Tchouaméni sobre Samuel Lino. Una decisión que no gustó al Santiago Bernabéu y que también ha provocado reacciones encontradas entre los ex colegiados más reconocidos del fútbol español.

El incidente se produjo cuando Tchouaméni, que volvió a la posición de central, pareció pisar el pie de Lino dentro del área. Ricardo de Burgos Bengoetxea, encargado del VAR para el derbi, fue protagonista. Durante casi cinco minutos, el partido estuvo detenido por la revisión de la jugada, lo que ya pone en evidencia que no se trata de una jugada clara y manifiesta. “Esta es la acción, que la tengo barrida, porque no es muy nítida. Te voy a poner otra (cámara) que tiene más calidad para que veas el pisotón”, le dice el árbitro de VAR al de campo.

“Páraselo en el punto de contacto para que lo vea. Ahí la tienes”, le dice De Burgos a Soto Grado. Mientras que el árbitro le da la razón. Tras ver la jugada repetida en el monitor en varias ocasiones, el colegiado del derbi lo tuvo claro, a pesar de que se trata de una acción más que surrealista: “Vale, le pisa ahí con los tacos. Dame otra a ver si tienes otra que se vea por detrás […] Venga, pues voy a pitar penalti, no le voy a sacar amonestación. Solamente penalti”.

División entre los árbitros

Antonio Mateu Lahoz, ex árbitro internacional, no ha dudado en expresar su indignación con la decisión. «Es increíble que hayamos llegado a que se arbitre a través de la foto, a través de la instantánea, a través de algo que no está relacionado con la naturaleza del juego», llegó a declarar el colegiado valenciano. Y ha ido más allá. También afirmó que este tipo de decisiones están «cambiando un deporte que nos ha apasionado durante muchísimos años».

En el otro extremo del debate se encuentra Eduardo Iturralde González, también ex árbitro de Primera División, quien ha manifestado una opinión completamente opuesta a la de su compañero. Iturralde ha considerado que el penalti estaba bien señalado y ha añadido más leña al fuego al sugerir que incluso pudo haber una expulsión previa de Dani Ceballos por una entrada sobre Pablo Barrios.

Reacciones de los protagonistas

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, se mostró reticente a comentar directamente sobre la decisión del penalti, pero dejó entrever su descontento. «No quiero hablar de los árbitros. No quiero meterme en una polémica que ya es bastante grande», declaró Carletto. Por su parte, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, prefirió no entrar en polémicas y se limitó a decir que el árbitro «tuvo un partido correcto».

En la zona mixta posterior al encuentro, Lucas Vázquez no quiso meterse en líos. «No vamos a hablar de los árbitros, me podrían sancionar. No lleva a nada.», declaró el capitán del Real Madrid.