Guardiola vuelve a llorar: «Ganarle al Real Madrid dos veces seguidas es imposible»

Pep Guardiola compareció en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu para atender a los medios de comunicación, británicos y españoles, en la previa de la ida de los cuartos de final de la Champions League que disputarán Real Madrid y Manchester City este martes a partir de las 21:00 en el coliseo blanco.

«Trataremos de combatir los puntos fuertes del Real Madrid. Nos centramos en el partido. Jude Bellingham jugó con 17 años contra nosotros una o dos veces más. Lo que marca la diferencia es lo que tiene en la cabeza. Carlo ha sido clave para él, ha encontrado su posición ideal. Está haciendo una temporada increíble y siempre está cerca del área. Tiene una carrera increíble por delante», comenzó afirmando Pep Guardiola.

El técnico del Manchester City no podrá contar con Walker ni Aké, por lesión, aunque restó importancia a sus ausencias: «Al final las cosas son así, el Real Madrid también tiene bajas. Es verdad que nuestro mejor jugador para controlar a Vinicius es Walker y no lo tenemos en Madrid con nosotros. Jugaremos con 11. Las lesiones son parte de una temporada tan larga. Vamos a pensar esta noche en una solución para las bajas en defensa»

También se refirió a lo que supone medirse contra el Real Madrid, algo que se ha convertido en los últimos años en algo habitual, entre los dos conjuntos que dominan el panorama europeo en los últimos cursos. «La temporada pasada ganamos y la anterior perdimos. Es un clásico ya entre nosotros, pero creo que es un partido totalmente distinto. Tenemos una pequeña ventaja porque la vuelta es en nuestra casa», comenzó diciendo Guardiola.

Pep, sobre el Bernabéu

Sin embargo, quiso destacar la magia que tiene el Bernabéu, que ya le costó un disgusto en 2022: «En el Bernabéu los partidos son siempre muy largos por muchos motivos. Ellos tienen un ritmo increíble y son muy fuertes en transiciones. Queremos marcar goles aquí, no solamente defender. El Madrid controla muchos aspectos del juego al mismo tiempo»

«No voy a entrar en desacuerdo con Ancelotti. Esto no va de personalidad. Yo también he estado en el Barcelona. Si el Madrid parece que ha jugado muy mal, no. Nosotros somos mucho mejores, no fue que ellos jugaran mal. En estos clubes se juzgan esas derrotas con que hemos jugado mal. Es fútbol», destacó.

Guardiola prevé una eliminatoria ante el Real Madrid igualada

Sobre la posibilidad de que se repita lo sucedido el pasado curso, en la que el City goleó al conjunto blanco en el Etihad, Guardiola fue claro: «Es muy complicado que pase lo mismo esta vez. Ganarle al Real Madrid dos veces seguidas es imposible. Ellos han aprendido y querrán venganza. Tienen orgullo».

«Ganar la Champions League fue un alivio. Esta competición es muy complicada. Ahora ya nos enfrentamos a los mejores clubes del mundo. No se acaba con ganar. Queremos seguir ganando. En términos de historia somos unos recién llegados. Si lo hemos hecho una vez, podemos repetirlo. Hemos hecho partidos increíbles y estar entre los mejores 16 está muy bien para nosotros. Hay que jugar dos partidos muy buenos en esta competición para pasar. El año pasado en el Bernabéu fuimos mejores por ratos, y ellos en otros. Espero que van a ser muy igualados», destacó.

También habló sobre lo que supone ser un entrenador de élite, donde no vale sólo con manejar la cuestión táctica: «Es muy complicado ser un buen gestor. Ser buen entrenador no es solamente táctica. Hay que gestionar muy bien. Hay millones de factores. Jamás voy a considerar que Ancelotti es un mal entrenador. Pirlo en el Milan o Bellingham en el Madrid son ejemplos. Desde Mánchester le tenemos una gran estima».

«Lo liberador es cuando ganas la Champions. Y para ganarla tienes que ganarle a los mejores. Me gusta este negocio, me lo paso bien. Me pagan bien y me lo paso bien. Me gusta la competición y me gusta ir a todos los campos. Me lo paso bien. El día que no me lo pase bien, me iré para casa», afirmó sobre el reencuentro con el RealMadrid en estos cuartos de final.

Sobre lo suceido en las dos últimas eliminatorias, Guardiola señaló: «Teníamos un nivel emotivo muy grande el año pasado en el partido del Etihad. Primero por llegar en la final y segundo por lo que pasó la temporada anterior, donde Rodrygo y el Bernabéu hicieron de las suyas. Ahora ha cambiado. Mañana será diferente. Carlo buscará alternativas y nosotros tenemos que cambiar algo. Nos faltan piezas en defensa. En el primero especulas más. Jugar en el Bernabéu siempre pesa».

Por último, habló sobre el nuevo Bernabéu, que luce un aspecto muy distinto a las dos últimas veces en las que ha estado y que tendrá un ambiente muy cargado en el partido: «No es la primera jugar en el Bernabéu. He venido muchas veces y siempre es especial venir a estos campos como el Camp Nou, Allianz o Anfield. Es casi una rutina».