Convocatoria del Manchester City contra el Real Madrid: Walker y Aké no viajan a Madrid

El Manchester City ha hecho oficial su convocatoria para viajar a Madrid en la tarde de este lunes antes de visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu este martes con motivo de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Walker y Aké que no entrenaron esta mañana en el Etihad Campus, no entraron en la convocatoria definitiva y no viajarán a la capital de España con el Manchester City. Pep Guardiola comparecerá en la sala de prensa del Santiago Bernabéu a partir de las 19:15. El que sí ha viajado finalmente es Gvardiol.

Este martes, desde las 21:00 en el Santiago Bernabéu, Manchester City y Real Madrid protagonizarán el mejor partido europeo que los amantes al fútbol pueden presenciar a día de hoy. Ambos clubes se miden en la ida de los cuartos de final de la Champions League. La vuelta se disputará el martes que viene en el Etihad Stadium.

Los de Pep Guardiola afrontan este partido con dos importantes bajas en defensa. Walker y Aké no han viajado por lesión a Madrid y no podrán disputar la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid. Ruben Días, por su parte, está apercibido y en caso de ver una amarilla este martes no podrá estar en la vuelta en Inglaterra. Por lo tanto, el Manchester City llega al Santiago Bernabéu con la defensa en cuadro. Guardiola tendrá que salir con Stones, Akanji, Ruben Días y Lewis. Todo lo demás sería reconvertir a algún futbolista o tirar de la cantera. Gvardiol sí ha entrado en la convocatoria, aunque en principio no está para ser titular.

Walker cayó lesionado durante el pasado parón internacional. El lateral, clave en la defensa del Manchester City, sigue de baja desde entonces y no se ha entrenado junto al equipo este lunes ante de viajar a Madrid. No parece que pueda jugar y era una de las grandes bazas en el City para parar a Vinicius dada su gran velocidad. Por otro lado, Aké cayó lesionado en el duelo a cero contra el Arsenal tras el regreso del parón. Se tiró al suelo a la media hora de partido y no pudo continuar. El último en caer en defensa fue Gvardiol. Lo hizo el pasado sábado contra el Crystal Palace. Terminó el partido con unas molestias que este lunes se han confirmado. Pep Guardiola tiró de la cantera este lunes y subió a entrenar con el primer equipo a los defensas Lakyle Samuel y Max Alleyne. El defensa croata finalmente sí ha entrado en la convocatoria de este lunes.

Convocatoria del Manchester City

Ruben Dias , John Stones , Mateo Kovacic , Erling Haaland , Jack Grealish , Jeremy Doku , Rodrigo , Kevin De Bruyne , Stefan Ortega Moreno , Julian Alvarez , Bernardo Silva, Sergio Gomez , Josko Gvardiol , Manuel Akanji , Matheus Nunes , Ederson , Scott Carson , Phil Foden , Oscar Bobb , Mahamadou Susoho y Rico Lewis.

El Manchester City ya piensa en el Madrid

El Manchester City se entrenó en la mañana de este lunes sobre el césped del Etihad Campus con la mirada puesta en el encuentro de este martes en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League y con su defensa en cuadro. Walker y Aké no entrenaron junto al resto del equipo y son las únicas bajas que tiene el City. Los citizens viajaron a Madrid horas después y aterrizaron en la capital de España cerca de las 19:00 de la tarde. Posteriormente, Pep Guardiola y un futbolista de la plantilla ofrecerán la rueda de prensa previa al choque europeo desde el escenario del partido.