Pep Guardiola se ha pronunciado tras conocer el emparejamiento entre Manchester City y Real Madrid en el playoff de la Champions League. El técnico del conjunto inglés ha comparecido en rueda de prensa antes de medirse al Arsenal en la Premier League y ha valorado el sorteo de la máxima competición. «Esto ya parece un derbi», ha señalado sobre la eliminatoria contra los madridistas.

Será la cuarta ocasión consecutiva en la que los caminos de ambos equipos se cruzan en la máxima competición continental, lo que ha llevado al entrenador a tirar de ironía. «Esto ya parece un derbi. Son cuatro años seguidos enfrentándonos al Madrid. Tanto el Bayern como el Madrid eran muy, muy duros y ojalá podamos llegar en un buen momento con la ida aquí y la vuelta en Madrid», ha apuntado.

El Real Madrid tenía la opción de medirse al Celtic, rival de menor entidad y una eliminatoria teóricamente más sencilla, aunque finalmente no ha habido suerte. En el caso de los citizen, sabían que sí o sí se medirían a un grande, puesto que el otro posible rival era el Bayern de Múnich, por lo que Guardiola le ha restado importancia a lo que ha deparado el sorteo, ya que «era complicado» igualmente.

Lo que sí que ha hecho ha sido aprovechar para quejarse por el calendario del Manchester City. Guardiola ha destacado el partido que tendrán el fin de semana antes, ante el Newcastle, que ahora mismo es rival directo para ellos por entrar en Europa: «El problema es que en el medio tenemos que jugar contra el Newcastle, siempre ha sido muy amable con el calendario durante muchos, muchos años…».

Aunque por suerte para él, su rival no será del potencial de un Atlético de Madrid que es aspirante a todo, al que tendrán que medirse los de Ancelotti justo antes del partido de Champions en el Etihad. La crítica de Guardiola por el calendario no ha quedado ahí, quejándose de que la Premier no deje que sus equipos que juegan en la máxima competición puedan jugar los viernes para tener más descanso, algo que tampoco pasa en la Liga de Tebas.

«El calendario es el que es. En la Premier League, todos los equipos tienen que jugar contra todos. Pero normalmente en la Premier League siempre se imponen los calendarios más estrictos para los equipos que juegan en Europa. ¿Crees que va a cambiar? Las cadenas deciden. No me preguntes qué es mejor, si jugar el martes o el miércoles, para tener un día más. Hay ligas que juegan el viernes antes Champions para tener un día más de descanso», ha finalizado Guardiola.