Guardiola: «Cuando hablo bien del Real Madrid no me creen»

Pep Guardiola compareció en la mañana del martes en la ciudad deportiva del Manchester City para analizar el partido que medirá a los ingleses con el Real Madrid. A pesar de haber logrado un meritorio empate en el Santiago Bernabéu, el entrenador español tiene claro que tendrán que hacer muy bien las cosas para estar en semifinales.

«Jugar contra el Real Madrid siempre es muy grande. Es un encuentro especial para mí. Me he enfrentado muchas veces a ellos, pero esto no cuenta. Tenemos que cambiar cosillas y rendir mejor. Hoy tenemos el último entrenamiento, hablaremos de esto e iremos a por ello», comenzó la rueda de prensa.

Sobre la presión, fue claro: «Necesitamos esa presión. Si piensas que ya lo hemos hecho no tendremos esa parte. Haberlo ganado nos permite sentirnos más cómodos. Nuestra gente nos va a ayudar. Hace falta mucho ruido».

Guardiola habló del calendario: «Es mejor estar aquí miércoles-sábado que no estar. Hay que trabajar. Debemos tomar las decisiones correctas. Ellos nos conocen y hay que estar pendientes».

El entrenador habló de la situación de Walker: «Voy a ver en el entrenamiento. Lo ha hecho bien en las últimas sesiones, se siente bien, pero no sé si empezará en banquillo. Es muy buena noticia para nosotros. Todos sabemos lo físico que es. Es muy especial, pero él no estuvo en el Bernabéu y los chicos jugaron de una manera espectacular».

Guardiola también habló de Bellingham: «Jugar en el Real Madrid no es fácil y él lo ha hecho muy rápido. Lidia muy bien con la presión, es espectacular». «¿Jugar algún día en la Premier? Es una pregunta para él, pero podría hacerlo», añadió.

«El año pasado el Real Madrid tenía muy buen equipo. Benzema, que se movía por todas las posiciones, y Modric jugaba más, pero lo que jugó en el Bernabéu fue fantástico. Cuando digo las cosas positivas del Real Madrid, la gente no me cree. Siempre he tenido buena imagen de ellos», aseguró.

Guardiola recordó su etapa cuando era entrenador del Barcelona y se enfrentaba al Real Madrid: «El ruido no lo puedo controlar. Ahora es diferente, pero siempre es especial. Es un partido de fútbol en el que ellos quieren ganar y nosotros también a ellos. Tenemos un plan de partido, vamos a por esto y si perdemos les felicitaremos. Vamos a intentar llegar a la semifinal y merecerlo».

Sobre las diferencias con el partido del año pasado, explicó lo siguiente: «No hay dos partidos iguales. No va a ser como el del año pasado. Ambos aprendimos. Es la semana más difícil, es lo que hay. Los jugadores pueden estar listos. Tenemos la posibilidad de llegar a semifinales cuatro años seguidos y esto es excepcional».

«Le respeto mucho, pero temor no. Les elogio porque lo pienso así. No me creéis. Si digo lo de la hierba al final es un problema suyo, pero si piensan que está bien, pues muy bien. Si me ganan, como ha pasado muchas veces, les felicitaremos y mucha suerte para el futuro», aseguró sobre el Real Madrid.

«Es el Real Madrid. Son muy peligrosos. Ellos saben que vamos a ir a por el partido y que vamos a intentar ganarlos. Esperemos que mañana sea un partido bueno. Puede ser que Ancelotti haga alguna sorpresa. Ajustan cosas y esto va a pasar», finalizó.