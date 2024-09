El gran reto del Atlético de Madrid

El Atlético se siente motivado para volver a ser el verdugo del Real Madrid y se agarra al recuerdo de sus dos partidos ante los blancos la pasada temporada en el Metropolitano, uno en Liga y otro en Copa, en los que no sólo les derrotó, sino que además se convirtió en el único equipo en toda Europa capaz de hacerlo. Han pasado nueve meses desde la última vez, en octavos de final de la Copa del Rey, y los dos llegan al choque invictos. Eso sí, las estadísticas no son favorables a los rojiblancos, que no encadenan dos victorias seguidas en su estadio en Liga ante los blancos desde 1976. Han pasado 48 años.

El Atlético de Luis Aragonés fue el último entrenador capaz de conseguir doblegar dos veces consecutivas al Real Madrid en el Campeonato en las temporadas 75-76 y 76-77, en la que los rojiblancos fueron campeones de Liga. Simeone suma tres triunfos en Liga ante los blancos, los dos últimos en los tres últimos años, y su objetivo es igualar al Sabio de Hortaleza con un resultado que permitiría a su equipo alcanzar la segunda plaza en la clasificación dejando atrás a su máximo rival y, en el peor escenario, mantener los seis puntos de desventaja con respecto al Barcelona, que juega este sábado en Pamplona ante Osasuna.

Curiosamente el Atlético, aunque no ha perdido, llega al partido en peor situación que el año pasado, cuando a estas alturas sumaba un punto más. Eso sí, ha vuelto a echarle el candado a la portería y ese es un dato crucial en cualquier temporada en la que, con Simeone a los mandos, ha ganado un título.

De hecho sólo la Juventus en Italia suma tantos ceros en su propio casillero tras siete jornadas de Liga. De los últimos 14 partidos el Atlético sólo ha perdido uno y ha ganado nueve de ellos sin encajar gol. Aunque ofensivamente el equipo ya ha pegado dos gatillazos, ante Rayo Vallecano y Espanyol, que han supuesto perder cuatro puntos muy dolorosos, de momento le mantiene a flote su seguridad defensiva, y a ella se va a agarrar el Cholo ante el Real Madrid en un derbi que tiene pinta de que va a marcar tendencia en la Liga.