El gran gesto de Modric con un niño ucraniano huérfano por la guerra

Luka Modric tuvo un gran detalle de humanidad tras el duelo frente al Shakhtar en la fase de grupos de la Champions League. El futbolista croata del Real Madrid se reunió con el chico ucraniano que ha perdido a sus padres en Mariupol. llia Kostusevych, de 7 años, llegó a Varsovia con sus tutores para el partido del Real Madrid por invitación del Shakhtar y apoyó al cuadro ucraniano en las gradas junto a Dario Srna.

El pequeño niño ucraniano tuvo la oportunidad de poder hablar con el centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, y le hizo entrega de una muñequera hecha de acero y producido en la planta de Azovstal. El pequeño chico perdió a sus padres de forma trágica debido al bombardeo del ejército ruso en Mariupol. No es la primera vez que el jugador blanco tiene un detalle de este tipo. El croata volvió a demostrar su humanidad y humildad con un gesto que ha dado la vuelta al mundo.

Además, cuando Illia Kostusevych estaba alojado en Ucrania, se comunicó con Luka Modric por videoconferencia y también pudo escribió una carta al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Una desgracia que está humanizando a Europa con detalles como estos en solidaridad con el pueblo ucraniano.

Modric fue suplente en el empate del Real Madrid ante el cuadro ucraniano en Varsovia. Ancelotti le dio descanso pensando en el Clásico del próximo domingo en el Bernabéu. El futbolista croata salió en el minuto 57 con 1-0 en el marcador. Finalmente, Rüdiger empató el partido en el minuto 95 colocando su cabeza por delante y recibiendo 20 puntos de sutura para clasificar a los madridistas a octavos de final.

