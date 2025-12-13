Gonzalo sólo piensa en blanco

Gonzalo García figura como el galardonado al premio de la paciencia en el Real Madrid. Sin los minutos que le gustaría tener y por detrás de un coloso como Kylian Mbappé, el delantero no retrocederá en su palabra de luchar por su sueño de triunfar en el Santiago Bernabéu. Una mentalidad que no cambió desde el pasado verano por muchos reveses que le odian hacer dudar acerca de lo mejor para su futuro.

Y cuando llegó Xabi Alonso se habían alineado los astros para que entrase por la puerta grande. El Mundial de Clubes fue su primer escaparate… y de qué manera entró para mostrar su nombre por todo el mundo. Sin el francés ni Endrick era la oportunidad perfecta y cumplió: cuatro goles y Pichichi del torneo.

Allí mostró ser un delantero total: velocidad, buen golpeo de pie y de cabeza y sobre todo ADN Real Madrid. Un jugador que venía de brillar con el Castilla, dónde ya se le veía muy por encima de sus rivales. «Mi única opción siempre fue quedarme en el Real Madrid, para mí es un sueño formar parte de la primera plantilla y estoy muy contento con la decisión que tomé. Ahora mismo en la cabeza solo está esta temporada con el Madrid, aprovechar cada minuto que me den. No hay que perder tiempo pensando en el futuro porque ahora estoy donde quiero estar», explicó el pasado mes de noviembre en El Larguero.

Todo parecía que iba a ser ese segundo delantero que rascaba titularidades al francés y que entraba en los momentos que podían cubrirle de gloria. En los cinco primeros meses de competición, los números de Gonzalo son comprometidos: solo una titularidad en Liga (el pasado 20 de septiembre ante el Espanyol), otra en Champions (este miércoles contra el Manchester City), cero goles y solo una asistencia. En total 221 minutos, solo por delante de otros jugadores como Alaba, Lunin, Mendy y Endrick.

A las puertas del final de año han llegado los rumores del mercado invernal y ya hay varios equipos que preguntan por su nombre para sacarle en enero y darle esos minutos que tanto necesita un talento de su perfil. Sin embargo, Gonzalo sigue convencido de que lo mejor es quedarse en el Real Madrid. No quiere escuchar ofertas, donde han salido tanto en Inglaterra como Alemania.

El futbolista considera que la temporada es muy larga y que terminará teniendo partidos para demostrar lo que hizo en Estados Unidos. En el club confían en que es un jugador comprometido con el proyecto y de cantera, algo que se ha complicado en las últimas décadas en Valdebebas. El madrileño solo piensa en blanco.