Genesio, entrenador del Lille: «Preparamos dos partidos, uno si juega Mbappé y otro si no»

Bruno Genesio se ha pronunciado antes del partido de Champions League que medirá a su equipo, el Lille, contra el Real Madrid. El técnico galo ha hablado sobre Kylian Mbappé, que ha entrado por sorpresa en la convocatoria y que podría jugar este miércoles. «Preparamos el partido con dos opciones: si juega o si no juega», ha señalado el entrenador del conjunto francés.

Kylian Mbappé no será la única preocupación que deberá afrontar Genesio, que ha reconocido al Real Madrid como «el mejor club del mundo». «Si comenzamos a hablar de Kylian, hay que hablar de Vinicius, de Rodrygo, de Tchouameni, de Valverde, de todo el mundo», ha desvelado, afirmando que en el conjunto blanco «son todos grandes jugadores».

«Es importante prepararse en función del adversario», señala el técnico del Lille, a la vez que ha reconocido que deben «estar al 100 por 100» para poder competir con el Real Madrid: «Todo lo que hemos previsto está bien. En estos partidos, si hacemos un buen resultado, necesitamos estar bien todo el partido».

Sobre Mbappé, Genesio ha dicho que no saber si estará le preocupa, a la vez que ha reconocido que no será la única amenaza que habrá sobre el césped: «No sabemos si Kylian jugará mañana de titular o en el segundo tiempo. Lo que es seguro es que Kylian es uno de los mejores jugadores del mundo, juega en uno de los mejores clubes del mundo, el mejor».

Lamenta que los hermanos Mbappé no puedan reencontrarse. Todo apuntaba a que no sería así, pero por la ausencia de Kylian. Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido la lesión de Ethan: «Hay decepción porque es un jugador joven y para él era un partido particular. No hay muchos hermanos que se hayan enfrentado en la Champions. No le he visto desde la lesión, pero sé cómo se encuentra».

Genesio alaba a los Mbappé

Sobre el pequeño de los hermanos ha seguido destacando que «es un jugador joven que está progresando», puesto que tiene sólo 17 años. «Le hablaré después del partido, porque emocionalmente será duro para él y para su familia, pero tendrá otra ocasión para vivir estas situaciones», ha finalizado al respecto.

El Lille llega después de ganar por goleada al Le Havre. El rival del Real Madrid en Champions se impuso por 0-3 en la Ligue 1, con un hat-trick de su estrella, el delantero Jonathan David. Será la principal amenaza del conjunto blanco, donde Lunin aparecerá bajo palos.

Sobre el canadiense se ha pronunciado el técnico del Lille. Genesio ha desvelado que David es «un jugador joven», aunque por su experiencia y cualidades «da la impresión de que tiene 30 años o más». «Marca regularmente 20-25 goles, aunque en Champions, tiene menos experiencia. Ya es internacional con Canadá. No podemos valorarle solo por el número de goles que marca», ha reflejado.

También ha alabado al Real Madrid. Sobre el conjunto blanco ha destacado que «es el mejor club del mundo» y que «ha ganado seis Champions en 10 años», lo que «desequilibra el debate antes del partido». Sin embargo, ha sido rotundo al señalar que tienen «mucha ambición» de cara al partido y que no se presentarán «como víctimas»: «Lo que me gusta del fútbol es que los pequeños, a veces, ganan a los grandes».