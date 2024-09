El guiño familiar que hay detrás del regreso de Mbappé a una convocatoria

La gran novedad del Real Madrid en la convocatoria para el partido contra el Lille es la presencia de Kylian Mbappé. El jugador sufrió ante el Alavés una lesión muscular en el bíceps femoral que le impidió jugar el derbi y que, en principio, le mantendría de baja durante tres semanas. Sin embargo, ha evolucionado bien a los problemas y Ancelotti podría contar con él en Champions. Además de eso, hay una razón familiar que le lleva a viajar a Francia.

El sorteo de la nueva fase de liga de la Champions deparaba un duelo entre el Real Madrid y el Lille, que se disputaría en el Pierre-Mauroy. Casualidades del destino, el duelo escondía un enfrentamiento entre hermanos, puesto que, tras abandonar ambos el PSG, Kylian y Ethan Mbappé se verían las caras en la máxima competición continental. Sin embargo, para el partido, el madridista apuntaba a ser baja.

Aunque la estrella del Real Madrid ha completado este lunes el entrenamiento al margen del equipo, al conocerse la convocatoria ha saltado la sorpresa, puesto que Mbappé había sido incluido en la lista. Viajará a Francia y desde el club afirman que podría incluso tener unos minutos en el segundo partido de los blancos en la Champions. Todo dependerá de cómo se encuentre el martes en el entrenamiento.

Las sensaciones del francés en las últimas horas han sido buenas, lo que ha sido decisivo para incluirle en la lista de jugadores que viajarán a Lille. En el entrenamiento que realicen los blancos sobre el césped en el que se disputará el partido, Mbappé se probará y realizará, al menos, parte de la sesión junto con el resto de sus compañeros. En función de cómo se encuentre entonces y el miércoles, Ancelotti decidirá si le da unos minutos en el partido o no.

Los Mbappé, juntos en Lille

Lo que es seguro es que el jugador del Real Madrid se encontrará en Lille con su hermano. Kylian y Ethan Mbappé volverán a estar juntos después de haber compartido equipo en las últimas temporadas, puesto que los dos pertenecían al PSG. Durante las últimas siete temporadas, el astro madridista estuvo ligado a la entidad parisina, mientras que su hermano fue ascendiendo en las categorías inferiores, participando el pasado curso en cinco encuentros del primer equipo.

Con la salida de Mbappé al Real Madrid, se confirmaba el fin de la saga de hermanos en París. Su hermano Ethan ponía rumbo a otro de los grandes de la Ligue 1, a un Lille que esta temporada juega en Champions. Los dos podrán reencontrarse meses después de que abandonaran la capital, aunque parece complicado que coincidan sobre el terreno de juego.

Mientras que el jugador del conjunto blanco tiene complicado jugar por sus problemas físicos, Ethan no está teniendo continuidad en el Lille. A sus 17 años, el joven futbolista tiene aún que hacerse con un hueco, pero parece que este curso le costará un poco. De momento, no ha debutado en Champions, puesto que no jugó contra el Sporting, mientras que en la Ligue 1 ha participado en un total de tres partidos, acumulando un total de 76 minutos.