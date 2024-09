La nueva fecha clave en la batalla entre el PSG y Mbappé por los 55 millones de euros

La batalla legal entre el París Saint-Germain y Kylian Mbappé por los 55 millones de euros que el club debe al jugador del Real Madrid tiene una nueva fecha. La LFP francesa condenó al club a pagar esa cantidad al jugador por lo adeudado en sueldos y bonificaciones, aunque la entidad presidida por Nasser Al-Khelaifi recurrió. Ese recurso será estudiado el próximo 15 de octubre, aunque no será la resolución definitiva, puesto que cabe la posibilidad de que haya más recursos.

La Comisión Mixta de Apelación de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa se reunirá el próximo 15 de octubre y lo hará con representantes de las dos partes. Tanto PSG como Mbappé están citados entonces, después del recurso interpuesto por el club ante la condena a pagar los 55 millones de euros en concepto de sueldo y bonus que le ha dejado a deber al futbolista, tras su marcha al Real Madrid.

Los últimos meses de Kylian Mbappé en el PSG no fueron fáciles para el futbolista, puesto que ya había comunicado a la directiva que no ejecutaría la cláusula que le permitía renovar automáticamente hasta 2025 y que, por tanto, abandonaría la entidad a coste cero en verano. La decisión del club entonces, ante la negativa a seguir de su estrella, fue dejar de pagarle.

Al-Khelaifi se negó a desembolsar la parte del sueldo que tenía que percibir el jugador, así como los extras que le quedaban por cobrar. Desde el club se negaron a abonarle las nóminas desde abril, incluyendo las primas por ganar los títulos de Copa y Liga, abriéndose entonces un litigio que se mantiene en la actualidad.

Larga batalla entre el PSG y Mbappé

En un primer momento, la Liga francesa, que ha sido quien ha estudiado el caso, le ha dado la razón al ya futbolista del Real Madrid. La LFP condenó al PSG a pagar 55 millones de euros al jugador, aunque cabía la posibilidad de recurso y, como era de esperar, el PSG recurrió. Ahora, se sentarán a estudiarlo en una Comisión Mixta de Apelación el próximo 15 de octubre.

Ante la resolución que presenten, hay muchas opciones de seguir recurriendo. De esta forma, la batalla por el sueldo de Mbappé tiene pinta de ser larga. Ante la decisión definitiva de la LFP, se pueden establecer distintos recursos, ante la Federación Francesa de Fútbol, ante el Comité Olímpico de Francia o ante un tribunal laboral.

La madre de Mbappé dijo que irían a los tribunales

La madre de Kylian Mbappé ya señaló que irían hasta el final en este proceso. Fayza Lamari habló de lo sucedido nada más anunciarse el fichaje de su hijo por el Real Madrid y desveló que lo que pasó entre el jugador y el PSG era «comparable a una separación». «A veces, cuando uno se separa, tiene que decidir quién se queda con la televisión, quién se queda con los muebles o el coche… En eso estamos. Espero que todo esto no empañe todo lo que hemos pasado, que no lo dejemos así», dijo entonces.

Pese a que el deseo de la madre de Mbappé era que todo saliera bien, tenía claro que acudirían a los tribunales para defenderse en caso de que el PSG no les pagara lo que les debe: «Espero de verdad que se respete el contrato que firmamos hace dos años. Dejemos de decir que Kylian dijo, no dijo, hizo esto, no hizo lo otro… En realidad, nadie puede decir lo que pasó, ni yo, ni los representantes del PSG, porque desde hace dos años Kylian y el presidente siempre se han reunido a solas, aparte de una vez. Y todo eso no ha impedido a Kylian jugar desde que se hizo el anuncio en febrero».