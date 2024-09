Sarkozy critica inesperadamente a Mbappé por la forma en que se marchó del PSG

El expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de todo, incluido de deporte, y en la que no ha rehuido ningún tema relacionado con el Paris Saint-Germain, equipo del que es seguidor. El político francés fue una pieza muy importante en 2011 cuando permitió que Catar entrase en el club parisino para hacerse con su propiedad y construir el proyecto que vino después.

Por ello, fue uno de los artífices de que Kylian Mbappé diera el salto del Monaco al PSG cuando todo hacía indicar que ficharía por el Real Madrid, donde aún reinaba la ‘BBC’, y el futbolista sólo tenía 18 años. Por entonces, el delantero galo ya había deslumbrado a toda Europa con su gran actuación en la Champions League, donde consiguió liderar al conjunto monegasco hasta las semifinales del torneo.

Ha sido al analizar el paso de Mbappé por el PSG cuando el ex dirigente galo no se ha mostrado conforme con la forma en la que, el ahora madridista, decidió abandonar la disciplina parisina el pasado verano para recalar en el club blanco tras años y años de rumores y negociaciones fallidas. «Puedo entender por qué quería irse, puedo entender su sueño, pero me resulta más difícil entender la forma en que lo hizo. Pero es su elección», comentó Sarkozy.

Además, analizó el proyecto del PSG, destacando que actualmente «el juego colectivo prima sobre la calidad individual del jugador», dijo el expresidente de la República Francesa en la charla que concedió al diario Le Parisien. Lo cierto es que la pretensión de los dirigentes parisinos era liberar la plantilla de megaestrellas y de sus altos salarios para emprender un nuevo proyecto con jugadores jóvenes que ofrecieran un gran rendimiento.

Por ello, el PSG quiso mantener a Mbappé en la plantilla, para que se convirtiera en el eje central del equipo una vez que habían conseguido dar salida a jugadores como Messi, Neymar o Sergio Ramos, que no consiguieron estar a la altura en la Champions League, el verdadero objetivo de Catar cuando entró en el club.

Sarkozy llamó a Mbappé

Pero Kylian también decidió marcharse cansado de ver cómo en París pasaban los años sin que su relevancia deportiva traspasara las fronteras francesas. El equipo no tenía rival en la Liga y la Copa, pero cuando daba el salto a Europa no estaba preparado para enfrentarse a los grandes equipos del continente. Mientras, el Real Madrid siempre ha llegado a las rondas finales e incluso se ha proclamado campeón en varias ocasiones.

Por tanto, no es de extrañar que Mbappé quisiera salir de París. Sarkozy critica que lo hiciera sin dejar dinero en las arcas del club y sin perdonar lo que le queda por cobrar. Además, se siente traicionado, puesto que su papel fue fundamental para que el de Bondy renovara su contrato en 2022 por dos temporadas más una opcional (que, finalmente, no se ejecutó), ya que le telefoneó para persuadirle y convencerle. Ahora, club y jugador se encuentran inmersos en una guerra legal que acabará, con toda probabilidad, en los tribunales debido a que el madridista reclama a su ex equipo 55 millones de euros de su etapa en París.