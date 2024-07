Nicolás Sarkozy, un fan más de Carla Bruni en su concierto de Madrid

Madrid se convirtió este fin de semana en el perfecto enclave para ver cómo un orgulloso Nicolás Sarkozy apoyó a Carla Bruni en el recital que realizó en la capital ante la atenta mirada de 600 asistentes.

Un guiño a España

La cantante francesa arrancó el concierto, que tuvo lugar en el complejo del Vilar de la Duquesa de Cardona con un «buenas noches, Cardona». Durante algo más de una hora, la artista hizo un repaso de su trayectoria musical en acústico. «Hemos preparado una hora de canciones para todos vosotros. Espero que os gusten las canciones de amor al igual que a nosotros», dijo Bruni antes de empezar, dirigiéndose al público allí presente en castellano.

Carla Bruni ofreciendo un concierto en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta actuación se realizó en el marco de la presentación del nuevo complejo turístico situado en la zona histórica del municipio. El antiguo Vilar Rural, que ha permanecido cerrado durante tres años, se ha remodelado con una inversión de 2,5 millones de euros del Grupo Duquesa, que ya tiene el Hotel Duquesa de Cardona en Barcelona, ​​entre otros.

Nicolás Sarcozy, en Madrid. (Foto: Gtres)

Entre las personalidades que acudieron al concierto estaba el ex presidente francés Nicolas Sarkozy, que se sentó en la localidad que se le asignó para poder ver en primera persona la actuación de Carla Bruni. De esta manera, la pareja confirmó que su amor sigue asentando las bases de una relación.

Carla Bruni, emocionada con su visita a España

Hace tan solo una semana, Bruni publicó en su perfil de Instagram un post en el que mostró su emoción por estar en España. «¡Hola España!», dijo. Además, añadió una foto en la que posaba junto a una guitarra.

Carla Bruni y Nicolás Sarcozy

Durante una intervención de Carla Bruni en El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos, explicó cómo fue el origen de su historia de amor con el político. «Un amigo en común me llamó por teléfono y me preguntó si me interesaba cenar con Sarkozy, que ya era presidente. Y buscamos fechas, pero como era presidente estaba muy ocupado y nos costó dos meses encontrar un día», explicó la cantante. Por aquel entonces, Sarkozy todavía estaba casado, «pero entre la primera llamada y la fecha se divorció, y de repente estábamos los dos solteros». «No es un hombre muy fotogénico, pero es muy atractivo. Cuando le vi en persona me pareció increíblemente mucho más atractivo que en la televisión, y así me enamoré», añadió.

En 2008, se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia celebrada en el palacio de El Elíseo. Tras la ceremonia celebraron una pequeña fiesta en el restaurante La Lanterne. Fruto de su historia de amor nació su hija.