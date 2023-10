Carla Bruni: de desfilar para ‘Guess’ a ex primera dama de Francia, de los dramas a las polémicas

Carla Bruni, quien recientemente ha sido noticia al revelar en un vídeo de Instagram que hace cuatro años le diagnosticaron cáncer de mama, ha sido una destacada figura en el mundo del corazón y la alta sociedad a nivel internacional durante muchos años. Dentro de sus logros profesionales, se destaca su carrera como modelo, desfilando para casas de moda de renombre como Guess?, Versace, Burberry y Dolce & Gabbana. Además, fue la protagonista del libro Una tarde en casa de Carla de Marc Dolisi, en el cual el periodista revela aspectos de la vida personal y amorosa de la modelo y cantante. Su vida dio un giro significativo cuando comenzó su romance con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, con quien se casó y es su esposo actualmente.

¿Quién es Carla Bruni?

Carla Bruni, nacida en Turín, Italia, en 1967, es hija del compositor Alberto Bruni Tedeschi y de la reconocida pianista Marysa Borin. Desde joven, Carla mostró una inclinación hacia la música y combinó sus estudios musicales con los de arte y arquitectura, aunque posteriormente decidió ingresar al mundo de las pasarelas. Su debut como modelo, fue para la firma de tejanos Guess, que alcanzó grandes números, y pronto atrajo la atención de importantes firmas como Givenchy, Christian Dior, Versace y Yves Saint-Laurent.

Carla Bruni/ Gtres

A principios de la década de 2000, Bruni regresó a su verdadera pasión, la música, y lanzó su primer álbum Quelqu’un m’a dit. Su canción más famosa, se titula como el nombre del disco citado anteriormente y a día de hoy, continúa sonando en las radios. En el año 2008, tras contraer matrimonio con el ex presidente francés, publicó su tercer disco, uno de los que obtuvo peores datos de su carrera. En dicho trabajo, expuso sus tormentos e inquietudes sin ambages, a corazón abierto.

Una vida llena de amor

En cuanto a su vida amorosa, Carla Bruni ha mantenido relaciones con hombres destacados del mundo de la música y la política, entre los que se encuentran Donald Trump, Eric Clapton, Mick Jagger y Kevin Costner. Sin embargo, el amor que ha perdurado en su vida durante más de catorce años y ocupa su corazón actualmente, es su matrimonio con el ex presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, con quien se casó el 2 de febrero de 2008. Su historia de amor comenzó en una cita a ciegas, y Bruni ha compartido con los medios en varias ocasiones cómo fue un flechazo inesperado que cambió sus vidas.

Carla Bruni/ Gtres

«Un amigo en común me llamó por teléfono y me preguntó si me interesaba cenar con Sarkozy, que ya era presidente. Y buscamos fechas, pero como era presidente estaba muy ocupado y nos costó dos meses encontrar un día» comentó la cantante en una entrevista. «Entre la primera llamada y la fecha de la cena se divorció, y de repente estábamos los dos solteros. Para mí fue una gran sorpresa, porque yo no sabía que ‘el flechazo’ podía existir, pero existe», relató la autora de Quelqu’un m’a dit.

Tras su boda, la pareja decidió aumentar la familia y tuvieron a su primera hija Giulia. Después cinco años en el poder, Sarkozy fue derrotado por Hollande y desde entonces no han dejado de cesar las continuas acusaciones de corrupción hacia su persona. Estas circunstancias han supuesto un bache en la vida pública de la cantante, a pesar de mantenerse al margen y no hacer declaraciones sobre la acusación de su esposo.

Hace unos días, el matrimonio asistía a una de las bodas más comentadas, después de la de Tamara Falcó, concretamente, el enlace entre Javier Prado y Catalina Vereterra. La italiana se dejó ver muy animada, e incluso interpretó una de sus canciones tras la cena para los invitados. Tras una noche de desenfreno, Carla Bruni compartió un video en sus redes sociales donde reveló su batalla contra el cáncer de mama que le diagnosticaron hace cuatro años. En el emotivo mensaje, llamó a las mujeres a realizarse mamografías y destacó la importancia de la detección temprana.